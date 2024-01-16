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ABD, İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırılarını kınadı - Son Dakika
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ABD, İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırılarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e düzenlediği balistik füze saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen ABD, İran'ın Irak'ın istikrarını baltalayan bu saldırılarına karşı çıktığını belirtti. Beyaz Saray ise saldırılarda hiçbir ABD personeli veya tesisinin hedef alınmadığını aktardı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıların DEAŞ'a ait hedefler ve İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahına yönelik olduğunu iddia etti.

ABD, İran\'ın Erbil\'e yönelik füze saldırılarını kınadı
16.01.2024 - 09:45,
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ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miller, "ABD, İran'ın bugün Erbil'e düzenlediği saldırıları güçlü biçimde kınıyor ve saldırılarda ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyor." dedi.

ABD'nin, Irak hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) verdiği desteğe dikkati çeken Miller, "İran'ın, Irak'ın istikrarını baltalayan pervasız füze saldırılarına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda ABD personeli hedef alınmadı

Beyaz Saray, dün akşam saatlerinde İran'ın, IKBY ve Suriye'nin kuzeyine yönelik füze saldırılarında hiçbir ABD personeli veya tesisinin hedef alınmadığını aktardı.

AA muhabirine e-posta yoluyla açıklama yapan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Raporları gördük, Irak ve Suriye'nin kuzeyini etkileyen füzeleri takip ettik. Hiçbir ABD personeli veya tesisi hedef alınmadı." bilgisini verdi.

Watson, ABD'nin üst düzey Iraklı yetkililerin yanı sıra IKBY yetkilileriyle de temas halinde olduğunu söyleyerek, "İran, bunun Kirman ve Rask'taki IŞİD kaynaklı terörist saldırılara yanıt olduğunu iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Irak'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Watson, "Durumu değerlendirmeye devam edeceğiz, ancak ilk belirtiler bunun pervasız ve dikkatsiz saldırılar olduğu yönünde." dedi.

Erbil'e yönelik balistik füze saldırıları

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.???????

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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