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İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek - Son Dakika
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İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay veren kanun teklifini onaylaması ABD'yi memnun etti. Bu gelişmenin ardından yılan hikayesine dönen F-16 satışını değerlendiren Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir. Konu hakkında Kongre ile çalışıyoruz" dedi.

24.01.2024 - 08:15,
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ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

"ABD'NİN ULUSAL ÇIKARINA UYGUNDUR"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi. Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini kaydetti.

Yetkili, "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"NATO İLE 2 ÜLKENİN DE GÜVENLİK ÇIKARLARINI DESTEKLEYECEK"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de AA muhabirine, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti. Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getirdiklerini vurgulandı.

ABD, İSVEÇ KARARINDAN MEMNUN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç\'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD\'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Tamer Tasci: F16 verilmezse nolacak acaba merak ediyom çark edecekmiyiz Yanıtla 0 0
  • Ahmet Karadeniz: Neden bu uçakları almak için Amerika'ya vereceğimiz parayı kendi Kaan uçak projesine verip hızlandırmiyoruz ki anlamıyorum Yanıtla 0 0

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsveç, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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