ABD\'li Plastik Cerrah Gazze\'ye Gönüllü Gidiyor

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ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Princeton bölgesinde 15 yıldır plastik cerrah olan Adam Hisham Hamawy, Gazze'de gönüllü çalışacağını belirterek "Oradaki (hastaneler) dolup taşmış, insanlar yorgun ve bunalmış durumdalar, her türlü desteğe ihtiyaçları var." dedi.

Soykırımla yargılanan İsrail'in, Gazze'de sivillerin yanı sıra insani yardım çalışanlarına yönelik de saldırıları sürerken dünyanın farklı yerlerinden sağlık çalışanları, canları pahasına Gazze'ye gönüllü gidiyor.

Gazze'de iki hafta gönüllü çalışacak plastik cerrah Hamawy, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası başlayan saldırılarının ilk gününden itibaren Gazze'ye gitmek istediğini ve bunun için birçok organizasyona başvurduğunu anlatan Hamawy, Filistin Amerikan Tabipler Birliği (PAMA) üyesi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) organizasyonunda ancak şimdi bu imkanı bulabildiğini belirtti.

Hamawy, ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen 15 kişilik sağlık ekibinin önce Mısır'da buluşacağını, oradan DSÖ koordinasyonunda Gazze'de Han Yunus ile Refah sınırındaki bir hastaneye geçeceklerini söyledi.

Irak savaşı sırasında ABD ordusunda genel ve travma cerrahı olarak görev yaptığını belirten Adam Hisham Hamawy, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır gönüllü cerrah olarak geziler yapıyorum. 2010'da depremin hemen ardından Haiti'deydim, iç savaş sırasında Suriyeli mültecilere yardım ettim. Hatta tıp öğrencisiyken bile savaş sırasında hastanelere yardımların ulaştırılması için Bosna Hersek'e gittim. Bunlar, yapılmasının önemli olduğunu düşündüğüm şeyler. Aslında gidip, bizdeki kaynaklara sahip olmayan insanlara yardım etmek, bir nevi sizin insanlıkla temasa geçmenizi sağlıyor."

Hamawy, Gazze konusunda insanların kendilerini çaresiz hissettiğini, herkesin protesto gösterileri ve bağışlarla bir şeyler yapmaya çalıştığını belirterek kendisinin de bir cerrah olarak bu konuda sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.

"Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir Müslüman olarak birden fazla bedene bağlı olduğumuzu hissediyorum ve bir vücut var, bunun bir kısmı acıdığında hepimiz bunu hissediyoruz." diyen Hamawy, Mısır ve Suriye kökenli olduğunu, eşinin ise Filistinli olduğunu belirtti.

"Tedavi edilmesi gereken yanıklar ve açık yaralar var"

Adam Hisham Hamawy, seyahat hazırlıkları yaparken Gazze'de gönüllü çalışmış bazı doktorlarla görüşme imkanı bulduğunu; gittiğinde kendilerini çok yoğun mesailerin beklediğini aktararak "Orası aşırı derecede yoğun. Tedavi edilmesi gereken yanıklar ve açık yaralar var. Bu hiç durmadan devam ediyor ve oradaki (hastaneler) dolup taşmış, insanlar yorgun ve bunalmış durumdalar, her türlü desteğe ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yanında taşıyabileceği kadar 15 bavul sağlık malzemesi de götüreceğini anlatan Hamawy, AA muhabirinin "Hiç korkmuyor musunuz?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Herkes bana bu soruyu soruyor. Ben burada olan zamanınızın ne kadar olduğuna, bize ne kadar verildiğine gerçekten inanıyorum. Eve giderken bir araba kazasında ölebilirim ve eğer hepimiz korkudan donup felç olursak o zaman kimse bir şey yapamayacak. Konuşmaktan korkuyoruz, dışarı çıkmaktan korkuyoruz, gitmekten korkuyoruz. Demek istediğim, korkmamalıyız, harekete geçmeliyiz."

"Savaşın her iki tarafa da neler yaptığını gördüm"

Adam Hisham Hamawy, 4 çocuk babası olduğunu, ailesinin bu seyahatinden endişelendiğini ancak buna rağmen destek verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Savaşın her iki tarafa da neler yaptığını gördüm. Kimin haklı, kimin haksız olduğu önemli değil, herkes için yıkıcı ve beni üzen şey de insanların bunu görememesi. Belki geri döndüğümde bana oraya gitmemin doğru bir şey olup olmadığını sorabilirsiniz çünkü bütün mesele bu, insanlar bunun gerçek ve korkunç olduğunu söylüyor, bazıları da sahte olduğunu. Bence sahte değil ama geri döndüğümde bana ne gördüğümü sorun ve size ilk elden anlatabileyim ama bence bu, üzücü ve korkunç. Sebep ne olursa olsun 30 binden fazla insanın öldürülmesinin ve tüm o çocukların yaralanmasının hiçbir nedeni yok."

Gazze'den geri dönememe ihtimaline konusunda neler hissettiğine ilişkin ise Hamawy, "Bu, her zaman olabilir, sadece Gazze'ye gitmemle ilgili değil. Dediğim gibi üzerime bir şey düşebilir, bir kamyon çarpabilir, bunlara hazırlık için zamanın yok. Dolayısıyla bu (seyahat), ölümlü olmamız hakkında biraz daha düşünmenize neden oluyor." yanıtını verdi.