ABD\'nin Gazze\'deki yüzer iskele projesi fiyaskoyla sonuçlandı

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İsrail ve ABD basını, ABD'nin Gazze Şeridi kıyısında insani yardımlar için kurduğu yüzer iskele projesinin fiyaskoyla sonuçlanmasının nedenlerini ve ABD yönetimine yöneltilen eleştirileri okurlarına aktardı.

İsrail haber siteleri, ABD'nin, yüzer iskelenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmasının, ciddi orandaki maliyeti ve iki hafta dahi dayanamadığı göz önüne alındığında ABD Başkanı Joe Biden ve Washington yönetimi için bir "utanç kaynağı" olduğunu yazdı.

İsrailli ekonomi sitesi Calcalist'e göre, ABD ordusu tarafından Gazze kıyısında 320 milyon dolara inşa edilen yüzer liman, hava şartları ve kuvvetli dalgalar nedeniyle çöktü.

Parçaları İsrail'in güneyindeki Aşdod Limanı'na nakledilecek yüzer iskelenin tamiri ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un tahminlerine göre bir haftadan fazla sürecek.

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilere (Harediler) yakın Kikar HaShabbat internet sitesi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından inşa edilen geçici yüzer iskelenin, fırtınalı hava yüzünden kıyıdan ayrılarak denizde sürüklendiğinin anlaşılmasının ardından bir kez daha aksaklık yaşandığını aktardı.

Haber sitesi, yüzer iskelenin çöküşünü belgeleyen bir görüntü kaydı hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Dün gece yayınlanan bir videoda, Amerikalıların düşman (Filistinliler) için inşa ettiği geçici iskeleyle alay eden bir İsrail askerinin, kıyıdan uzakta dalgalar üzerinde yüzen ABD iskelesini belgelediği duyulabiliyor.

Geçici iskelede her zaman arızalar ve sorunlar çıkmaya devam ediyor. Geçen cumartesi, iskeleye yanaşacak ABD gemileri, azgın dalgalar nedeniyle dümenlerini Gazze'den İsrail'e kırmak zorunda kaldı. Pazar günü iskele zaten parçalanmıştı."

The Times of Israel haber sitesi de ABD'lilerin, 1000 askerin katılımı ve karmaşık bir lojistik operasyonla kendilerine 320 milyon dolara mal olan iskeleyi inşa etmek için gösterdiği büyük çabaya rağmen bir dizi başarısızlık nedeniyle yüzer iskelenin çalıştırılmasında zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

İskelenin faaliyete geçmesinden bu yana dalgaların, iskelenin 4 bölümünü Aşkelon ile Aşdod arasındaki bölgeye sürüklediği ve bunların tekrar çekilerek Gazze kıyısındaki iskeleye geri getirildiği belirtilen haberde, "Bu olaylar, ABD planının ve Kıbrıs'tan Gazze'ye kadar olan deniz koridoru operasyonunun uygulanmasının karmaşıklığını ve zorluğunu ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise iskeledeki çalışmaların durdurulmasını, Biden yönetiminin Gazze Şeridi'ne insani yardımı artırma çabaları açısından "büyük bir utanç" olarak niteledi.

Gazze'deki yüzer iskelenin, faaliyete başlamasının üzerinden iki haftadan kısa süre geçmeden yıkıldığı ve geçici olarak kapatıldığı bilgisini paylaşan kanal, insani yardım amaçlı kurulan iskelenin Başkan Biden'ın Gazze'ye giren insani yardımın kontrolüne ilişkin amiral gemisi projesi olduğunu bildirdi.

Yüzer iskelenin inşasının yaklaşık iki ay sürdüğü ve yalnızca iki haftadan kısa süre önce 17 Mayıs Cuma günü faaliyete geçtiği kaydedildi.

17 Mayıs'tan bu yana yüzer liman üzerinden 137 tırlık yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesinin Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını aktaran Kanal, 25 Mayıs Cumartesi günü çok sayıda ABD gemisinin zorlu deniz şartları sebebiyle zarar gördüğünü, bir kısmının karaya çıkabildiğini, iskelenin de zarar gördüğünü ancak çalışmaya devam ettiğini belirtti.

İsrailli televizyon kanalı, yaklaşık iki gün sonra aldığı hasar nedeniyle yüzer iskelenin çalışamaz duruma geldiğini vurguladı.

Pentagon, 28 Mayıs'ta, yüzer iskelenin faaliyetinin tamiri tamamlanana dek kısa süreliğine askıya alındığını açıkladı.

Wall Street Journal'a konuşan ABD'li iki askeri yetkili, yüzer iskelenin Gazze'nin hava ve deniz şartlarına uygun olmayabileceğini ifade etti.

ABD ordusunun şiddetli fırtınada zarar gördüğü için Gazze sahilindeki yüzer iskelenin kullanımını askıya aldığını bildiren gazete, bunun ABD'nin Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım gönderme çabalarındaki son başarısızlığı olduğunu yazdı.

Yüzer iskelenin açılışı, dev dalgalar ve hava muhalefeti nedeniyle en az bir kez ertelenmişti.

Pentagon'a göre liman, tam operasyonel kapasiteye ulaştığında günlük 150 tıra kadar insani yardımları karşılayabilecek.

ABD, Gazze'ye paraşütle de yardım malzemelerini ulaştırmıştı ancak bu, İsrail'in kontrolündeki sınır kapıları üzerinden geçişlerle karşılaştırıldığında pahalı ve etkisiz olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'li Newsweek dergisi ise yüzer iskelenin çalışamaz duruma gelmesini "12 gün, 320 milyon dolar. Gazze'deki insani iskelenin kısa ömrü" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Dergi, yardımların gemilerden tırlara aktarılmasıyla ilgili lojistik sorunlar, muhtemel silahlı saldırılardan kaynaklanan güvenlik tehditleri ve İsrail ablukası nedeniyle yaşanan yakıt sıkıntısı dahil olmak üzere projenin başından beri pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığını ancak son olarak hava şartlarının yüzer iskelenin faaliyetinin durmasına yol açtığını kaydetti.

AA muhabiri, yüzer iskelenin inşa süreci ve hava şartları nedeniyle faaliyetlerinin durdurulmasıyla ilgili önemli gelişmeleri derledi.

7 Mart

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurdu.

8 Mart

Pentagon, yaklaşık 1000 askerin görev yapacağı projenin 60 günde, mayıs başında tam operasyon kapasitesine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

AB, Gazze'ye insani deniz koridoru açma girişimiyle ilgili detayları paylaştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere birçok ülkenin desteğinde Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla bir deniz koridoru oluşturduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilmesi için kıyı şeridinin birkaç kilometre açığında büyük yüzer bir iskele inşa ettiklerini belirtti.

25 Nisan

Gazze kıyısında inşa edilmesi planlanan yüzer liman projesinde faaliyet gösterecek ABD donanmasına ait bir gemi, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze Vadisi açıklarına demirledi.

Doğu Akdeniz'de fırtına mevsiminin ortasında inşaat çalışmaları başladı. İlk etapta, yüzer iskele ve onu sahile bağlayacak köprünün inşası planlandı. İskelenin tamamlanmasıyla günlük yaklaşık 90 tırlık insani yardımın Gazze'ye ulaştırılacağı, iskelenin tam operasyon kapasitesine eriştiğinde ise günlük 150 tıra yakın insani yardımın geçişine imkan tanımasının planlandığı ifade edildi.

1 Mayıs

Pentagon, yüzer iskele inşaatının yüzde 50'den fazlasının tamamlandığını bildirdi.

2 Mayıs

Kötü hava koşulları nedeniyle inşaat geçici olarak durduruldu.

8 Mayıs

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline deniz üstüne kurulacağını açıkladığı geçici liman inşaatının bittiğini açıkladı.

9 Mayıs

ABD'ye ait Sagamore adlı konteyner gemisi, GKRY Larnaka Limanı'ndan insani yardımlarla ayrıldı.

17 Mayıs

Pentagon, Gazze sahiline bir iskele kurulduğunu ve yardım akışının planlandığını duyurdu.

18 Mayıs

İskelenin bir bölümünde meydana gelen arıza nedeniyle iskelenin kullanımı geçici olarak durduruldu.

20 Mayıs

17 tır insani yardım malzemesi, Dünya Gıda Programı deposuna ulaştı.

21 Mayıs

Pentagon, lojistik zorluklar nedeniyle yüzer liman yoluyla gelen hiçbir yardımın Gazze'deki sivillere dağıtılmadığını bildirdi.

22 Mayıs

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Gazze'ye kurulan yüzer iskeleden iç kesimlere insani yardımların ulaştırılması için "alternatif rotalar" üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

23 Mayıs

ABD Merkez Komutanlığı, Gazze kıyısındaki bir transfer noktasına nakledilen insani yardımların üçte ikisinin BM tarafından Gazze'nin çeşitli bölgelerinde dağıtıldığını açıkladı.

25 Mayıs

Hava şartları nedeniyle 4 ABD gemisi ile gelen yardımlar yüzer limana aktarılamadı.

Bazı gemiler sürüklendi. İsrail ordusu gemileri kurtarma çalışması başlattı. Pentagon, iskelenin hasar gördüğünü ancak hala çalışır durumda olduğunu bildirdi.

28 Mayıs

Pentagon, iskelenin çöktüğünü ve bazı kısımlarının onarılması gerektiğini duyurdu.

Pentagon, 28 Mayıs'ta, yüzer iskelenin faaliyetinin tamiri tamamlanana dek kısa süreliğine askıya alındığını açıkladı.

Amerikan ordusunun bir haftadan fazla süreceğini tahmin ettiği onarımlara başlamak üzere iskele, İsrail'in kıyı kenti Aşdod'a çekilmek üzere sökülmeye başlandı.