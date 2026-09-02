ABD İran'ı vurdu! Kirmanşah'ta 4 asker öldü
ABD'nin dün akşam İran'a düzenlediği saldırılarda Kirmanşah eyaletinde 4 asker hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasına göre, Hava-Uzay Kuvvetleri mensupları Rıza Muhammedi, Şehram Caferi, Alirıza Şekiba ve Cafer Kehrizi yaşamını yitirdi.
ABD'nin dün akşam İran'a düzenlediği saldırılarda Kirmanşah eyaletinde 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik saldırı başlattığını ve saldırı dalgasının daha sonra tamamlandığını açıklamıştı.
KİRMANŞAH'TA 4 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Mehr Haber Ajansı, Kirmanşah eyaletindeki Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, ABD'nin Kirmanşah'a düzenlediği saldırıda Hava- Uzay Kuvvetleri mensupları Rıza Muhammedi, Şehram Caferi, Alirıza Şekiba ve Cafer Kehrizi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD SALDIRI DALGASININ TAMAMLANDIĞINI DUYURDU
CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi.
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