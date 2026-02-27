ABD'nin Orta Doğu'daki Askeri Yığınağı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin Orta Doğu'daki Askeri Yığınağı Artıyor

27.02.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basını, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını artırdığını ve İran gerilimi nedeniyle hazırlık yaptığını belirtti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD'nin son günlerde İsrail ve çevresindeki askeri varlığını ve hazırlık seviyesini "eşi benzeri görülmemiş" bir düzeye çıkardığı belirtildi.

Söz konusu askeri yığınak, İran'la artan gerilim ve Washington'un Tahran'ı nükleer programı konusunda bir anlaşmaya zorlamak amacıyla olası bir askeri saldırı ihtimali çerçevesinde değerlendiriliyor.

Bazı İsrail medya organları, bu hareketliliği "tüm zamanların en büyük konuşlandırması" şeklinde niteledi.

Düzinelerce savaş uçağı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Orta Doğu'daki kapsamlı ABD askeri yığınağının parçası olarak dört KC-46A Pegasus yakıt ikmal uçağının başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.

Haberde, KC-46A Pegasus uçaklarına ek olarak havalimanında halihazırda dört KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağının bulunduğu, böylece toplam yakıt ikmal uçağı sayısının 8'e çıktığı aktarıldı.

Times of Israel gazetesi ise 6 ek ABD yakıt ikmal uçağının daha Ben Gurion Havalimanı'na inmesinin planlandığını yazdı.

Haberde, açık uçuş verilerini izleyen analistlere dayandırılan bilgilere göre 5 KC-46 yakıt ikmal uçağının New Hampshire'daki Portsmouth Uluslararası Havalimanı'ndan, altıncı uçağın ise Kuzey Carolina'daki Seymour Johnson Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkacağı ve tamamının Ben Gurion Havalimanı'na ineceği belirtildi.

Ayrıca bu hafta aynı havalimanında birkaç ABD yakıt ikmal ve kargo uçağının daha görüldüğü, bunun yanı sıra 11 F-22 savaş uçağının lojistik destek uçakları ve mürettebatıyla İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'ne ulaştığı ifade edildi.

Son haftalarda F-35, F-22, F-15 ve F-16'lar dahil olmak üzere düzinelerce ABD savaş uçağının, çok sayıda yakıt ikmal uçağı ve yüzlerce askeri kargo uçağıyla birlikte Orta Doğu'ya sevk edildiğinin gözlemlendiği kaydedildi.

"Hava üstünlüğü" vurgusu"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 24 Şubat'taki haberinde, F-22 modelinin "hava üstünlüğü sağlama ve hava savunma sistemlerini delme ve devre dışı bırakma yeteneklerine sahip" olduğu belirtilerek 12 Amerikan F-22 savaş uçağının "bölgesel hazırlıkların parçası olarak" İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne indiği bildirildi.

Kanal 12 televizyonu da 22 Şubat tarihli haberinde, ABD'ye ait askeri yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğünü aktardı.

İsrail Hayom gazetesi 23 Şubat'taki haberinde, KC-46 modelinin operasyonel etkilerine ilişkin ayrıntılara yer vererek bu uçakların varlığının uzun menzilli operasyon kapasitesi açısından önemli bir lojistik boyuta işaret ettiğini belirtti.

İsrail haber sitesi Walla da Ben Gurion Havalimanı'nda Amerikan yakıt ikmal uçaklarının görülmesinin yalnızca teknik bir ayrıntı olmadığını, havadan yakıt ikmalinin herhangi bir uzun menzilli hava faaliyeti için "menzil artırma" niteliği taşıdığını vurguladı.

Haberde, söz konusu hareketliliğin potansiyel bir saldırı senaryosuna yönelik gerçek bir hazırlığı mı yansıttığı yoksa nihai bir askeri karar alınmaksızın caydırıcılığı güçlendirmeyi ve siyasi baskıyı artırmayı amaçlayan daha geniş bir bölgesel konumlandırmanın parçası mı olduğu sorusu gündeme getirildi.

Menzil artırıcı etki

Yediot Ahronot gazetesi de 23 Şubat tarihli haberinde, havalimanındaki nakliye ve yakıt ikmal uçaklarını daha geniş çaplı hazırlıkların parçası şeklinde değerlendirerek havadan yakıt ikmalinin olası bir operasyon için menzil artırma etkisi oluşturduğunu belirtti.

F-22, F-35 ve F-15 gibi savaş uçaklarının menzili, taşıdıkları sınırlı yakıt kapasitesi nedeniyle doğal olarak kısıtlı bulunuyor.

Havadan yakıt ikmali sayesinde bu uçaklar daha uzun mesafelere uçabiliyor, havada daha uzun süre kalabiliyor ve yakındaki bir üsse dönmeye gerek kalmadan görevlerini sürdürebiliyor.

Bu durum, bir hava operasyonunun uzun menzilli ya da sürekli sortilere dönüştürülmesini mümkün kılarken, İsrail'den ve bölgedeki ABD üslerinden binlerce kilometre uzaklıktaki hedeflere yönelik ardışık saldırı ihtimalini de gündeme getiriyor.

Deniz kuvvetlerinde hareketlilik

Son günlerde İsrail basını, USS Gerald R. Ford'un Doğu Akdeniz'e yaklaşmasına ve bölgede konuşlu bir diğer ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün varlığına geniş yer veriyor.

Kanal 12'nin 23 Şubat tarihli haberinde, refakatçi deniz unsurları, hava ve keşif kapasitesi ile yakıt ikmal imkanları dahil olmak üzere "Amerikan kuvvetlerinin konuşlandırılması" kapsamında uçak gemileri etrafında taarruz gruplarının faaliyet gösterdiği belirtildi.

İsrail merkezli i24NEWS televizyonu da 23 Şubat'ta yayımladığı haberde, USS Gerald R. Ford'un ABD Donanması'nın Girit Adası'ndaki Souda Körfezi üssünden ayrılarak İsrail'deki Hayfa kentine doğru ilerlediğini ve birkaç gün içinde bölgeye ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Kanal 12, aynı tarihte bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, USS Gerald R. Ford'un yakında kıyıya ulaşacağını ve bunun, üslerin İran kaynaklı olası saldırılara karşı korunmasından muhtemel misilleme senaryolarına kadar farklı ihtimallere hizmet eden "benzeri görülmemiş bir yığılmanın" parçası olduğunu bildirdi.

Haaretz gazetesinin haberinde ise ABD yönetimi içinde olası bir saldırının niteliği ve zamanlamasına ilişkin tartışmaların sürdüğü, karar alma mekanizmalarında uzun süreli bir operasyon konusunda çekincelerin bulunduğu belirtildi.

Haberde, buna rağmen hava ve deniz kuvvetlerindeki takviyenin yakın dönemde askeri harekat hazırlıkları ihtimaliyle de bağlantılı olabileceği kaydedildi.

Söz konusu gelişmeler, ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdüğü ve Washington'dan resmi bir askeri karar açıklaması yapılmadığı bir dönemde, İsrail medyasında Tahran'a yönelik olası bir ABD saldırısına ilişkin değerlendirmelerin yoğunlaştığı süreçte yaşanıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Orta Doğu'daki Askeri Yığınağı Artıyor - Son Dakika

Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda
Yan bakışıyla tanınan Chloe’nin son halini görmelisiniz Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Ölüm tehlikesi olan akım Ölüm tehlikesi olan akım
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Marketten alınan ekmeği suya tuttu Çıkan sonuç tüyler ürpertici Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici
Hasan Şaş, Galatasaraylı yıldızın kalemini kırdı Hasan Şaş, Galatasaraylı yıldızın kalemini kırdı
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“ Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:03:53. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Orta Doğu'daki Askeri Yığınağı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.