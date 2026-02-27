ABD'nin Orta Doğu'daki Askeri Yığınağı Artıyor

İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD'nin son günlerde İsrail ve çevresindeki askeri varlığını ve hazırlık seviyesini "eşi benzeri görülmemiş" bir düzeye çıkardığı belirtildi.

Söz konusu askeri yığınak, İran'la artan gerilim ve Washington'un Tahran'ı nükleer programı konusunda bir anlaşmaya zorlamak amacıyla olası bir askeri saldırı ihtimali çerçevesinde değerlendiriliyor.

Bazı İsrail medya organları, bu hareketliliği "tüm zamanların en büyük konuşlandırması" şeklinde niteledi.

Düzinelerce savaş uçağı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Orta Doğu'daki kapsamlı ABD askeri yığınağının parçası olarak dört KC-46A Pegasus yakıt ikmal uçağının başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.

Haberde, KC-46A Pegasus uçaklarına ek olarak havalimanında halihazırda dört KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağının bulunduğu, böylece toplam yakıt ikmal uçağı sayısının 8'e çıktığı aktarıldı.

Times of Israel gazetesi ise 6 ek ABD yakıt ikmal uçağının daha Ben Gurion Havalimanı'na inmesinin planlandığını yazdı.

Haberde, açık uçuş verilerini izleyen analistlere dayandırılan bilgilere göre 5 KC-46 yakıt ikmal uçağının New Hampshire'daki Portsmouth Uluslararası Havalimanı'ndan, altıncı uçağın ise Kuzey Carolina'daki Seymour Johnson Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkacağı ve tamamının Ben Gurion Havalimanı'na ineceği belirtildi.

Ayrıca bu hafta aynı havalimanında birkaç ABD yakıt ikmal ve kargo uçağının daha görüldüğü, bunun yanı sıra 11 F-22 savaş uçağının lojistik destek uçakları ve mürettebatıyla İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'ne ulaştığı ifade edildi.

Son haftalarda F-35, F-22, F-15 ve F-16'lar dahil olmak üzere düzinelerce ABD savaş uçağının, çok sayıda yakıt ikmal uçağı ve yüzlerce askeri kargo uçağıyla birlikte Orta Doğu'ya sevk edildiğinin gözlemlendiği kaydedildi.

"Hava üstünlüğü" vurgusu"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 24 Şubat'taki haberinde, F-22 modelinin "hava üstünlüğü sağlama ve hava savunma sistemlerini delme ve devre dışı bırakma yeteneklerine sahip" olduğu belirtilerek 12 Amerikan F-22 savaş uçağının "bölgesel hazırlıkların parçası olarak" İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne indiği bildirildi.

Kanal 12 televizyonu da 22 Şubat tarihli haberinde, ABD'ye ait askeri yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğünü aktardı.

İsrail Hayom gazetesi 23 Şubat'taki haberinde, KC-46 modelinin operasyonel etkilerine ilişkin ayrıntılara yer vererek bu uçakların varlığının uzun menzilli operasyon kapasitesi açısından önemli bir lojistik boyuta işaret ettiğini belirtti.

İsrail haber sitesi Walla da Ben Gurion Havalimanı'nda Amerikan yakıt ikmal uçaklarının görülmesinin yalnızca teknik bir ayrıntı olmadığını, havadan yakıt ikmalinin herhangi bir uzun menzilli hava faaliyeti için "menzil artırma" niteliği taşıdığını vurguladı.

Haberde, söz konusu hareketliliğin potansiyel bir saldırı senaryosuna yönelik gerçek bir hazırlığı mı yansıttığı yoksa nihai bir askeri karar alınmaksızın caydırıcılığı güçlendirmeyi ve siyasi baskıyı artırmayı amaçlayan daha geniş bir bölgesel konumlandırmanın parçası mı olduğu sorusu gündeme getirildi.

Menzil artırıcı etki

Yediot Ahronot gazetesi de 23 Şubat tarihli haberinde, havalimanındaki nakliye ve yakıt ikmal uçaklarını daha geniş çaplı hazırlıkların parçası şeklinde değerlendirerek havadan yakıt ikmalinin olası bir operasyon için menzil artırma etkisi oluşturduğunu belirtti.

F-22, F-35 ve F-15 gibi savaş uçaklarının menzili, taşıdıkları sınırlı yakıt kapasitesi nedeniyle doğal olarak kısıtlı bulunuyor.

Havadan yakıt ikmali sayesinde bu uçaklar daha uzun mesafelere uçabiliyor, havada daha uzun süre kalabiliyor ve yakındaki bir üsse dönmeye gerek kalmadan görevlerini sürdürebiliyor.

Bu durum, bir hava operasyonunun uzun menzilli ya da sürekli sortilere dönüştürülmesini mümkün kılarken, İsrail'den ve bölgedeki ABD üslerinden binlerce kilometre uzaklıktaki hedeflere yönelik ardışık saldırı ihtimalini de gündeme getiriyor.

Deniz kuvvetlerinde hareketlilik

Son günlerde İsrail basını, USS Gerald R. Ford'un Doğu Akdeniz'e yaklaşmasına ve bölgede konuşlu bir diğer ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün varlığına geniş yer veriyor.

Kanal 12'nin 23 Şubat tarihli haberinde, refakatçi deniz unsurları, hava ve keşif kapasitesi ile yakıt ikmal imkanları dahil olmak üzere "Amerikan kuvvetlerinin konuşlandırılması" kapsamında uçak gemileri etrafında taarruz gruplarının faaliyet gösterdiği belirtildi.

İsrail merkezli i24NEWS televizyonu da 23 Şubat'ta yayımladığı haberde, USS Gerald R. Ford'un ABD Donanması'nın Girit Adası'ndaki Souda Körfezi üssünden ayrılarak İsrail'deki Hayfa kentine doğru ilerlediğini ve birkaç gün içinde bölgeye ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Kanal 12, aynı tarihte bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, USS Gerald R. Ford'un yakında kıyıya ulaşacağını ve bunun, üslerin İran kaynaklı olası saldırılara karşı korunmasından muhtemel misilleme senaryolarına kadar farklı ihtimallere hizmet eden "benzeri görülmemiş bir yığılmanın" parçası olduğunu bildirdi.

Haaretz gazetesinin haberinde ise ABD yönetimi içinde olası bir saldırının niteliği ve zamanlamasına ilişkin tartışmaların sürdüğü, karar alma mekanizmalarında uzun süreli bir operasyon konusunda çekincelerin bulunduğu belirtildi.

Haberde, buna rağmen hava ve deniz kuvvetlerindeki takviyenin yakın dönemde askeri harekat hazırlıkları ihtimaliyle de bağlantılı olabileceği kaydedildi.

Söz konusu gelişmeler, ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdüğü ve Washington'dan resmi bir askeri karar açıklaması yapılmadığı bir dönemde, İsrail medyasında Tahran'a yönelik olası bir ABD saldırısına ilişkin değerlendirmelerin yoğunlaştığı süreçte yaşanıyor.