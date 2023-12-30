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ABD'nin Suriye'deki petrol sahasına saldırı düzenlendi - Son Dakika
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ABD'nin Suriye'deki petrol sahasına saldırı düzenlendi

Suriye'nin Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. ABD tarafından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Son dönemde Suriye'deki ABD üslerine aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava araçları ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

ABD\'nin Suriye\'deki petrol sahasına saldırı düzenlendi
30.12.2023 - 23:41,
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TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla en az 10 saldırı gerçekleştirildi.

Üsse konuşlu ABD'nin hava savunma sistemlerinin roketlere karşılık verdiği öğrenilirken, bazı roketlerin üs ve çevresine düştüğü belirtildi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan aidiyeti bilinmeyen savaş uçağı dün Deyrizor'da Elbukemal ilçesinde İran destekli gruplarına ait bir askeri konvoy ile 4 noktaya saldırı düzenlemişti.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran'ın mesajları

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayımlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçleri"nin harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran, Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA
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