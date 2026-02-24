ABD'nin Yeni Büyükelçisi Bozell Güney Afrika'da

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının "istenmeyen kişi" ilan edilmesi çağrılarına hedef olan ABD'nin yeni Pretoria Büyükelçisi Leo Brent Bozell, güven mektubunun örneğini sundu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Genel Müdür Yardımcısı ve Devlet Protokol Şefi Vekili Clayson Monyela'nın, Büyükelçi Bozell'i Pretorya'daki Bakanlık ofisinde kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bozell'in Monyela'ya güven mektubu örneğini sunarak, usulüne uygun akredite edildiği ve resmi görevlerine başlamaya yetkilendirildiği ifade edildi.

Bakanlıktaki kabulle idari süreci tamamlayarak işbaşı yapan Bozell, güven mektubunun aslını da Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya düzenlenecek resmi törenle takdim edecek.

Muhalefet ve STK'lerde "istenmeyen kişi" ilan edilmesi çağrıları

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Pretorya Büyükelçisi olarak atanan muhafazakar yazar Leo Brent Bozell, 17 Şubat'ta Güney Afrika'ya gelmişti.

Ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçılarının (EFF) lideri Julius Malema, Bozell'i "azılı bir ırkçı" ve "tek amacı bize dış politikamızın ne olması gerektiğini dikte etmek olan biri" olarak nitelendirerek, hükümeti ABD'li Büyükelçi'yi istenmeyen kişi ilan etmeye çağırmıştı.

Ülkenin önde gelen ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşlarından Apartheid Karşıtı Hareket (AAM), Bozell'in 1980'lerde o dönemde siyasi tutuklu olan Nelson Mandela ile apartheid rejiminin sona erdirilmesi için yapılan müzakerelere şiddetle karşı çıkan bir lobi grubuna mensup olduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya, ABD'li Büyükelçi'nin güven mektubunu reddetme çağrısında bulunmuştu.

Ulusal medyadaki haberlerde, hükümetin, muhalefetin itirazlarına rağmen güven mektubunu kabul etmesi, iki ülke arasında son dönemde "beyaz çiftçilere soykırım" iddiaları, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi ve G20 Zirvesi boykotuyla bozulan ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Bozell'in önceliği İsrail'e karşı soykırım davasını sonlandırmak

Bozell, Ekim 2025'te ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını "adaletsizlik" olarak nitelendirerek, "Bu, en önemli önceliklerden biri olacak çünkü Başkan (Trump) bunu en önemli öncelik haline getirdi ve bana bunun en önemli öncelik olduğunu söyledi." demişti.

Beyaz çiftçilere yönelik soykırım iddialarıyla Afrikanerlere (Hollanda kökenli beyazlar) yönelik mültecilik programının da öncelikleri arasında yer aldığını belirten Bozell, ABD'nin Güney Afrika ile ilişkilerinin zorlu bir süreçten geçtiğini söylemişti.

Trump'ın beyazlara soykırım iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia etmişti.

Bu kapsamda ABD, Mayıs 2025'ten beri "Beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü veriyor. Washington yönetimi, gelecek yıl kabul edeceği 7 bin 500 mültecinin büyük bölümünü "ırk ayrımcılığına uğradıkları" gerekçesiyle Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçmeyi planladığını duyurmuştu.

Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool, Trump hakkındaki yorumlarından dolayı "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmişti.

Trump, Güney Afrika'nın G20 üyesi olmaması gerektiğini belirtip, zirveye ev sahipliği yapmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendirerek, Johannesburg'da düzenlenen zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede, sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu G20 liderleri, normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.