ABD Ordusundan Uyuşturucu Kaçakçılığına Operasyon

WASHINGTON, 31 Mayıs (Xinhua) -- ABD ordusunun cumartesi günü Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD Güney Saha Komutanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Alınan istihbaratla söz konusu teknenin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyir halinde olduğu ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu doğrulanmıştır" dedi.

Operasyon sırasında 3 "narko-teröristin" etkisiz hale getirildiği ve ABD güçlerinin herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

Geçen yıl eylül ayı başından bu yana ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şüphesi bulunan teknelere onlarca ölümcül hava saldırısı düzenledi ve bu saldırılarda en az 200 kişi hayatını kaybetti.