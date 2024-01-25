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ABD, Türkiye'nin F-16 Filosunun Modernizasyonuna Destek Verdiğini Vurguladı - Son Dakika
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ABD, Türkiye'nin F-16 Filosunun Modernizasyonuna Destek Verdiğini Vurguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunu bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'nin NATO ittifakına olan önemini ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, ABD Kongresinin silah satışlarının gözden geçirilmesinde önemli bir rol oynadığının da altını çizdi. Patel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğine yönelik tasarıyı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye'nin onay belgesinin en kısa zamanda Washington'a gönderilmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türk mevkidaşı ile düzenli görüşmelerde bulunduğunu ve Türkiye ile kilit alanlarda birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini de sözlerine ekledi.

ABD, Türkiye\'nin F-16 Filosunun Modernizasyonuna Destek Verdiğini Vurguladı
25.01.2024 - 01:07,
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye'nin F16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek bir kez daha vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, "Başkan Biden, Bakan Blinken, NATO'nun birlikte çalışabilirliğine önemli bir yatırım olarak gördüğümüz Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna desteğimizi açıkça ifade etti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Yardımcısı, "Bununla birlikte, silah satışlarının gözden geçirilmesinde ABD Kongresinin önemli bir role sahip olduğunun da farkındayız." dedi.

Vedant Patel, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine yönelik tasarıyı onaylamasını "memnuniyetle" karşıladıklarını, Ankara'dan, söz konusu sürecin onay belgesinin en kısa zamanda başkent Washington'a gönderilmesini "sabırsızlıkla" beklediklerini ifade etti.

Patel, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın bu süreci resmi olarak sonuçlandırmak için sistem içinde gerekli adımları atmasını ve Türkiye'nin onay belgesini Washington'da almayı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin "önemli bir NATO müttefiki" olduğunu söyleyen Patel, "Türkiye'nin de NATO ittifakını kritik gördüğüne inanıyoruz. Bölgede sadece ittifak için değil, onun dışında da inanılmaz bir güvenlik ortağı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile "düzenli görüşmelerde bulunduğunu" hatırlatarak, bundan sonrası için de "Türkiye ile bazı kilit alanlarda birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini" kaydetti.

Kaynak: AA
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