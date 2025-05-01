ABD-Ukrayna'dan Nadir Element Anlaşması

(ANKARA) - ABD ile Kiev, Ukrayna'daki nadir toprak elementlerinin gelecekteki satışından elde edilecek kar ve telif haklarını paylaşmayı öngören anlaşmayı imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın ABD'nin Ukrayna savunmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına yatırım yapmaya devam etmesi için ekonomik bir teşvik oluşturacağını söyledi.

ABD ile Kiev arasında uzun zamandır gündemde olan Ukrayna'daki nadir toprak elementlerinin gelecekteki satışından elde edilecek kar ve telif haklarını paylaşmayı öngören anlaşma imzaladı. Washington'un açıklamasına göre, aylar süren gergin müzakerelerin ardından imzalanan anlaşma savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya sağlanan tahmini 175 milyar dolarlık yardımın geri ödenmesine başlayacak bir ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu oluşturacak.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkezine alan bir barış sürecine bağlı olduğunu Rusya'ya açıkça göstermektedir. Başkan Trump, Amerikan halkı ile Ukrayna halkı arasındaki bu ortaklığı, iki tarafın da Ukrayna'da kalıcı barış ve refaha olan bağlılığını göstermek için düşündü. Açıkça belirtmek gerekirse, Rus savaş makinesini finanse eden ya da ona destek sağlayan hiçbir devlet ya da şahıs Ukrayna'nın yeniden inşasından fayda sağlayamayacak."

Ukraynalı Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, anlaşmanın imzalandığını doğruladı ve "Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, ülkemize küresel yatırımlar çekecek bir fon oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Anlaşma neleri kapsıyor?

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıhal, minerallerden elde edilen fonun ABD ve Ukrayna arasında yüzde 50-50 oranında paylaşılacağını ve her iki tarafa eşit oy hakkı tanınacağını belirtti.

Şmıhal, Ukrayna'nın "mineral kaynakları, altyapısı ve doğal kaynakları üzerinde tam kontrole" sahip olmaya devam edeceğini ve anlaşmanın yalnızca yeni yatırımları kapsayacağını, bu nedenle Ukrayna için herhangi bir borç yükümlülüğü getirmeyeceğini söyledi. Şmıhal, anlaşmayı "gerçekten iyi, eşit ve faydalı bir uluslararası ortaklık anlaşması" olarak nitelendirdi.

Batı medyasına göre, anlaşmanın nihai hali Ukrayna açısından, şubat ayında Bessent'in sunduğu ve fon gelirlerinin yüzde 100'ünün ABD'ye ait olacağı maddesini içeren ilk tekliften daha iyi görünüyor.

Trump, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, sahada bir Amerikan varlığının Ukrayna'ya fayda sağlayacağını belirtti. Trump "Amerikan varlığı, bence, ülkedeki ya da özellikle kazı yapılan bölgelerdeki kötü aktörleri uzak tutacaktır" dedi.

ABD merkezli NewsNation kanalında konuşan Trump, mineraller anlaşmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaşı sürdürme konusunda caydırıp caydırmayacağı sorulduğunda "muhtemelen caydıracak" yanıtını verdi.