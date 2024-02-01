ABD, UNRWA\'nın Gazze için kritik önemini vurguladı

ABD yönetimi, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze için "yeri doldurulamayacak" kritik öneme sahip bir kurum olduğunu ancak ajansla ilgili son iddiaların soruşturulmasını beklediklerini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde UNRWA ile ilgili son gelişmeleri ve Amerikan yönetiminin bu konudaki tavrını değerlendirdi.
Miller, "UNRWA, yeri doldurulamayacak kritik bir role sahip. Gazze'de şu an UNRWA'nın rolünü oynayabilecek başka bir insani örgüt bulunmamaktadır." dedi.
Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında UNRWA'nın kritik role sahip olduğunu ifade eden Miller, "Bu misyon tehlikeye atılmamalı." değerlendirmesini yaptı.
Bununla birlikte, bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'la irtibatlı olduğu yönündeki iddiaların ajans tarafından net bir şekilde araştırılıp sonuçlandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Miller, bir daha bu tür durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.
Miller, soruşturma sürdüğü için UNRWA'ya yaptıkları yardımı askıya aldıklarını ve soruşturma sonucunu beklediklerini sözlerine ekledi.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.
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