ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarında 17 Husi mensubu öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarında 17 Husi mensubu öldü

ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e saldırılarında 17 Husi mensubu öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarında Husi mensubu 17 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırılara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

10.02.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarında Husi mensubu 17 kişinin öldüğünü duyurdu.

Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan habere göre, ABD ve İngiltere'nin saldırılarında ölenler için cenaze töreni düzenlendi.

Aralarında üst düzey komutanların da olduğu 17 Husi mensubunun toprağa verildiği ifade edilirken, ölüm yeri ve zamanlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesira kanalında yer alan haberde ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde kentine 3 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırılara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Husiler daha önce de 12 Ocak'ta ABD ve İngiltere'nin saldırılarında 5 Husi mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, İran, Denizcilik, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarında 17 Husi mensubu öldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:06:22. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarında 17 Husi mensubu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement