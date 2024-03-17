ABD ve İngiltere, Yemen'in Taiz kentine hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Konuya ilişkin haber Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer aldı.
ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Yemen'in Taiz kentini hedef aldığı ifade edildi.
Saldırının sonuçlarına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu sabah X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Husilere ait 5 insansız su üstü aracı ile 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirmişti.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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