ABD ve İngiltere, Yemen'in Taiz kentine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD ve İngiltere, Yemen'in Taiz kentine hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırının sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Husilerin eylemleri nedeniyle Kızıldeniz'deki deniz ticareti güvenliği tehlikeye girmiş ve uluslararası güçler tarafından müdahale edilmeye başlanmıştır.

17.03.2024 15:03  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Konuya ilişkin haber Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer aldı.

ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Yemen'in Taiz kentini hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu sabah X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Husilere ait 5 insansız su üstü aracı ile 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Denizcilik, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İngiltere, Yemen'in Taiz kentine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Gazeteci Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti Gazeteci Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti
14:12 Ahmet Türk’ten “AK Parti ile görüşüyor musunuz“ sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis’ten isimlerle görüşüyoruz Ahmet Türk'ten "AK Parti ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz
14:00 Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz
13:28 Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
13:09 Batman’da aldatma şüphesinde 2 ölü Batman'da aldatma şüphesinde 2 ölü
12:53 Van’da kilolarca kaçak altın ele geçirildi Piyasa değeri 215 milyon TL Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL
12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
10:51 Sarıkamış’ta komandolardan dosta güven düşmana korku Sarıkamış'ta komandolardan dosta güven düşmana korku
10:39 İzlanda’da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 15:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve İngiltere, Yemen'in Taiz kentine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement