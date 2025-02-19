ABD ve Rusya Arktik Enerji İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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ABD ve Rusya Arktik Enerji İşbirliği Görüşmesi

Dmitriev, Riyad'da ABD-Rus görüşmelerinde Arktik enerji projelerinde işbirliğinin ele alındığını belirtti.

19.02.2025 05:16
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, ABD-Rus heyetlerinin Suudi Arabistan'daki görüşmesinde, Arktik bölgesindeki enerji projeleri konusunda "olası işbirliğinin" ele alındığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD-Rus heyetlerinin ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefi ile yaptığı görüşmeye katılan Dmitriev, Politico'ya görüşmenin ekonomik kısmına ilişkin açıklamada bulundu.

Dmitriev, tarafların Arktik bölgesindeki enerji projeleri konusunda "olası işbirliğini" ele aldığını söyledi.

Şubat 2022'den sonra Rusya'dan çekilme kararının ABD şirketlerine çok büyük maddi kayıplar verdirdiğini toplantıda dile getirdiğini belirten Dmitriev, "Hem Rusya hem de ABD'ye fayda sağlayacak verimli işbirliği yolları var." ifadesini kullandı.

Dmitriev ayrıca, ABD ve Rusya arasında ortak yatırımların, toplantının ardından öncesine kıyasla "daha olası" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Riyad'da bir araya gelen iki ülkenin heyetleri toplamda 4,5 saatlik bir toplantıda ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı görüşmüştü.

Görüşmelerde Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev; ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer almıştı.

Kaynak: AA

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