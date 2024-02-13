ABD, Yemen\'deki Husilerin Kızıldeniz\'de vurduğu geminin Yunan şirketine ait olduğunu açıkladı

ABD, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de vurduğunu açıkladığı geminin, Yunan şirketine ait ve Marshall Adaları bandıralı olduğunu bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X hesabından, Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu "Star Iris" gemisine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Husilerin dün Babülmendep Boğazı'nda Brezilya'dan mısır taşıyan ve bir Yunan şirketine ait Marshall Adaları bandıralı kargo gemisine doğru 2 füze fırlattığı kaydedildi.
Geminin hafif hasar aldığı ve mürettebatta herhangi yaralanma yaşanmadığı bildirilen açıklamada, geminin varış noktasının ise İran olduğu belirtildi.
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir gemiye saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, "Filistin halkına yönelik zulme ve ülkemize yönelik Amerikan-İngiliz saldırılarına yanıt verilmesi adına, Yemen Silahlı Kuvvetlerine (Husiler) bağlı Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz'de Amerikan gemisi Star Iris'i çok sayıda uygun deniz füzesiyle hedef aldı ve bu füzeler Allah'ın yardımıyla hedefe tam isabet etti." ifadelerini kullanmıştı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarına karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini belirten Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için "meşru hedefler" olduğunu yinelemişti.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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