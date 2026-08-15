Abu Dabi'de Petrol Tankerine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abu Dabi'de Petrol Tankerine Saldırı

Abu Dabi\'de Petrol Tankerine Saldırı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmüz Boğazı'ndaki ADNOC tankerine saldırıda yaralanma yok, BAE İran'ı kınadı.

ABU DABİ, 15 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankere, cuma akşamı Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırı düzenlendi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre şirket cumartesi günü yaptığı açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi.

BAE, bir gün önce, ADNOC bağlantılı iki gemiye de perşembe akşamı Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında İran tarafından saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. BAE Dışişleri Bakanlığı söz konusu saldırıyı "İran'ın düşmanca saldırısı" diyerek kınamıştı.

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticileri arasında yer alan devlete ait Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, BAE ekonomisinin başlıca itici güçlerinden biri konumunda.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abu Dabi'de Petrol Tankerine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
AK Parti’ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır’dan sürpriz karar AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar
Tarık Mengüç’ten üzen haber Gözler patolojiden gelecek sonuçta Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

10:58
Taraftar “Bam bam bam“ diye seslendi Fatih Tekke’nin verdiği tepki olay oldu
Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu
10:05
Osimhen Galatasaray’dan ayrılacak mı Transfer yanıtı kafa karıştırdı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:48
Erden Timur’a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
09:22
Bir babasına baktı, bir ekrana Esra Albayrak’ın gözyaşlarına hakim olamadığı an
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an
09:08
Galatasaray’da neler oluyor Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı
Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:38
Olur mu dersiniz Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
08:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 13:39:25. #7.13#
SON DAKİKA: Abu Dabi'de Petrol Tankerine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.