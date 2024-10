Adalet Bakanı'ndan Ceza Adaletine Vurgu

Güncel

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hukuk devletinin amacı adaleti tecelli ettirmek ve toplumu suçtan korumaktır. Özellikle de toplumsal barışı sağlamaktır. Bunun en önemli kısmı da ceza adalet sistemimiz.. Ceza adalet sistemimiz caydırıcı olmalıdır." diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Ankara Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Bakan Tunç, "Hukuk devletinin amacı adaleti tecelli ettirmek ve toplumu suçtan korumaktır. Özellikle de toplumsal barışı sağlamaktır. Bunun en önemli kısmı da ceza adalet sistemimiz" dedi.

Ceza adalet sisteminin caydırıcı olması gerektiğini ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Ceza adalet sistemi üç aşamadan ibarettir. Birincisi soruşturma safhasıdır. Bu soruşturma tamamlandıktan sonra ikinci aşama dava aşaması, kovuşturma aşaması yani yargılama aşamasıdır. Üçüncü aşama ise infaz aşamasıdır. Cezanın infazı eğer kişiyi ıslah ediyorsa, onu topluma kazandırıyorsa, bir daha suç işlemeyecek hale getiriyorsa o zaman infaz aşaması ve ceza adaletinin en önemli aşaması gerçekleşmiş olur.

"İnternetin yaygınlaşması dolayısıyla yeni suç tipleri ortaya çıkıyor"

Özellikle son zamanlarda toplumu suçtan korumaya yönelik vatandaşlarımızı huzursuz eden suçların önlenmesi daha da önem arz ediyor. İnternetin yaygınlaşması dolayısıyla yeni suç tiplerinin ortaya çıkması nedeniyle bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ilaveten yeni yapılması gerekenlere dair da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9. Yargı Paketi ve 10. Yargı Paketi'nde de önemli taslaklarımız var. Milletvekillerimize bunları ilettik. Özellikle 2 yılın altındaki suçların infazı hakkında gelen eleştirilerin ortalıktan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızın yargıya yönelik güvenini en üst düzeye çıkartmak amacıyla hazırladığımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni de yakında Meclis Grubumuza sunduk."

Cezaevlerinde, hükümlü ve tutukluların imkan verildiğinde neler yapabildiklerinin görüldüğünü söyleyen Tunç, "Şu an cezaevlerimize mesleki eğitim anlamında gerçekleştirmiş olduğumuz protokollerimiz var, MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile. Açılan kurslarda 2023 yılında 3 bin 575 kişi, 2024 yılında da 1624 kişi şu ana kadar okuma yazmayı öğrendi. Şu an cezaevlerinde 56 bin 375 tutuklu şu an ortaokul ve lise eğitimi, 7635 kişi yüksekokul, 39kişi yüksek lisans, 7 kişi de doktora eğitimi almaktadır" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse de "Üretime katılan birey toplum için faydalı bireydir. İşyurtları Kurumu hükümlülere iş edindirmek adına önemli işler yapmaktadır" diye konuştu.

İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci de "İşyurtlarında eğitim çalışmalarının asıl gayesi hayatlarının bir döneminde yolları ceza infaz kurumları ile keşisen bireylerin topluma yenden dönmesini sağlamaktır. Ceza infaz sistemimizde hükümlü ve tutukluların sadece barındırmanın ötesinde onları tekrar topluma kazandırmak bizim için çok önemlidir. 371 İşyurtları Müdürlüğüne bağlı atölyelerde meslek eğitimleri vermekte ve pek çok kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaktadır. Mezun olduklarında meslek lisesi diplomasına sahip olmaktadırlar. 2 bin 320 hükümlü kayıtlıdır bu kurslarda. İşyurtlarında hükümlü ve tutuklulara iş ahlakı ve disiplinini, iş sağlığını ve güvenliğini öğretiyor ve milli, ahlaki değerlerini kazanmalarına teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışa YSK Başkanı Ahmet Yener, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Valisi Vasip Şahin, İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci ve Yüksek Mahkeme üyeleri katıldı.

Fuarda, mesleki eğitim uygulamalarında üretilen hükümlü ve tutukluların ürünleri halkın beğenisine ve satışına sunulacak.