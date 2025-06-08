Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var - Son Dakika
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Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var

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Başkan Ferdi Zeyrek\'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
08.06.2025 13:16
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Başkan Ferdi Zeyrek\'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Havuzun elektrik tesisatında kaçağa yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran günü evinin havuzuna bağlı motoru kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

"KAÇAĞA NEDEN OLACAK TEKNİK ARIZA TESPİT EDİLDİ"

Olayın ardından aralarında elektirik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

2 KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır." dedi.

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

TESİSATIN HAVUZA ÇOK YAKIN OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaşanan kazanın henüz çok yeni olması nedeniyle aile bireylerinden eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek'in henüz ifadelerinin alınmadığı öğrenilirken Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.

Öte yandan edinilen bilgiye göre savcılık gözetiminde polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemeler tamamlanırken makine mühendisleri ve elektrik mühendisleri odalarına bağlı bilirkişi heyeti de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda ilk tespitlere göre elektrik tesisatının havuza çok yakın kurulduğu belirlenirken olayda bir ihmalin bulunup bulunmadığıyla ilgili raporların Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

DOKTORU SON DURUMU ANLATTI

Ayrıca Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi 34 saati geride bıraktı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Bakanlığın da destekleriyle çok değerli bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak tedavinin devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu an tedavi devam ediyor. Tabii süreç zorlu bir süreç. Hasar büyük bir hasar. Tabii uzun bir süre hipoksi kalmış olması ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda" dedi.

Ferdi Zeyrek, Yılmaz Tunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gökhan Ü:
    Bu işin altından pis şeyler çıkacak.. 7 4 Yanıtla
  • Ek030477-:
    kimse de demiyor ki belediye başkanını elektrik arızası ile ne işi var Elektrikçi mi kalmadı 8 2 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Burada bilir kişi raporu vs birşeyler ortaya konmamışken kızı nehir zeyrek sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapmıştı bu bilgileri nereden edindiyse soruşturma dosyasına girmesi gereken bir konudur içinde şüphe doludur sayın bşk,na rabbimden şifa diliyorum 7 1 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Elektrik Tesisatı Havuza çok yakın. Holanda' da kanunen Fisch Musluğa çok yakın olamaz.Almanya'da öyle bir kanun yok. Almanya'da yolçuların Tiren istasyonunda beklerken, istasyonda bekleyen yolçu ile o hızda giden Tiren arasında en az 3,5 metre mesafe olması gerekieken, bazı Istasyonlarda mevçut mesafe sade yarım metre. Mehendüslerle Devlet 50 yıldır tartışıyorlar ama maalesef yer yok arsa yok ondan yapılcak birşeyde yok :) 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var - Son Dakika
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