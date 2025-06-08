Başkan Ferdi Zeyrek\'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran günü evinin havuzuna bağlı motoru kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

"KAÇAĞA NEDEN OLACAK TEKNİK ARIZA TESPİT EDİLDİ"

Olayın ardından aralarında elektirik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

2 KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır." dedi.

TESİSATIN HAVUZA ÇOK YAKIN OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaşanan kazanın henüz çok yeni olması nedeniyle aile bireylerinden eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek'in henüz ifadelerinin alınmadığı öğrenilirken Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.

Öte yandan edinilen bilgiye göre savcılık gözetiminde polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemeler tamamlanırken makine mühendisleri ve elektrik mühendisleri odalarına bağlı bilirkişi heyeti de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda ilk tespitlere göre elektrik tesisatının havuza çok yakın kurulduğu belirlenirken olayda bir ihmalin bulunup bulunmadığıyla ilgili raporların Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

DOKTORU SON DURUMU ANLATTI

Ayrıca Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi 34 saati geride bıraktı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Bakanlığın da destekleriyle çok değerli bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak tedavinin devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu an tedavi devam ediyor. Tabii süreç zorlu bir süreç. Hasar büyük bir hasar. Tabii uzun bir süre hipoksi kalmış olması ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda" dedi.