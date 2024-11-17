Adalet Bakanı Tunç\'tan İmamoğlu\'na Sert Cevap

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(AMASRA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Bu arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Seçildiği günden bu yana maalesef bu tür abesle iştigalleri görüyoruz. Özellikle en son söyledikleri sözleri bir kere reddediyoruz. Türk yargısına bir kere kimse hakaret edemez. Yargımız tarafsız ve bağımsızdır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Amasra 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik davanın hakiminin başka ile gönderildiği iddiasının sorulması üzerine Tunç, şöyle konuştu:

"Bunların ne söylediklerinden kendilerinin de haberi yok. Başka şeyler söyleyeceğim ama bulunduğum makam buna el vermiyor. Söylediği hakim, sürüldüğünü iddia ettiği hakim o mahkemede, YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiası ile yargılandığı mahkemede hakimin reddi talebinde bulundukları hakim. Yani 'bu hakim bizim davamıza bakmasın' diye dilekçe verdikleri hakimin başka bir sebeple HSK tarafından başka bir yere tayinini sanki davanın mahkeme hakimini sürdüler şeklinde değerlendirmek tamamen abesle iştigal. Buna cevap vermeye bile değer bulmuyorum, mantık dışı bir yorumlama. Maalesef bunlar oluyor. Bu arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Seçildiği günden bu yana maalesef bu tür abesle iştigalleri görüyoruz. Özellikle en son söyledikleri sözleri bir kere reddediyoruz. Türk yargısına bir kere kimse hakaret edemez. Yargımız tarafsız ve bağımsızdır. Anayasamızın 138. maddesi çerçevesinde yargı talimatlarına hiç kimse talimat veremez, emir veremez. Yargı makamları da hiçbir talimatı dikkate almaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız kararlarını hukuk çerçevesi, anayasa ve kanunlar çerçevesi içerisinde vicdanlarına göre karar verirler."

"Parayla sıralama belirleyen bir endeksi burada baz alıp Türk yargısını karalamaya çalışmak bir kere hadsizliktir"

Bakan Tunç, "Hukuk endeksleri üzerinden yargıya yönelik kara propaganda yapıldığını' söylediniz. Bu konuyu açar mısınız" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hukuk endeksleri maalesef objektif kriterlere göre oluşturulmuş endeksler değil. Hukuka güven endeksi dediğimiz, özellikle muhalefetin sürekli ısıtıp ısıtıp önümüze getirdiği 'hukuk endeksinde dünyanın geri sıralarında olduğumuzu' söylemeleri Türkiye gerçekleriyle bağdaşır bir durum değil. Bu endeksleri masa başında düzenleyenlerin nasıl düzenlediklerini, Türkiye'de kimlerle konuştuğunu, Türkiye'de hangi anketlere dayandıklarını biz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla ABD eski barolar başkanının oluşturduğu bir dernek Dünya Adalet Projesi. Bu dernek bağışlarla yürüyor. Bağışları yapanlar da ilgili kurum ve kuruluşlar. Bağış yapanın daha ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla parayla sıralama belirleyen bir endeksi burada baz alıp Türk yargısını karalamaya çalışmak bir kere hadsizliktir. Buna müsaade etmeyiz."

"Yenidoğan çetesi ile ilgili ilk duruşma bu hafta yapılacak"

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine Tunç, "Soruşturma davaya dönüşmüş durumda. İlk duruşması bu hafta gerçekleşecek. Burada özellikle iddianamede ortaya çıkan bazı hususlar var. Bu hususlar mahkeme tarafından, iddianame kabul edildi. Şimdi yargılama süreci. Hep beraber yargılama sürecini takip edeceğiz. Bu hafta ilk duruşmalar gerçekleşir, savunmalar alınır sonrasında da yargı süreci devam eder" dedi.