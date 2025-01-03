Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de: Terörsüz Türkiye'nin Şafağındayız

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(İZMİR) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yıl önce İzmir Adliyesi'ne düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için düzenlenen anma törenine katıldı. Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. Türkiye yüzyılı, huzurun yüzyılı, adaletin yüzyılı, terörsüz Türkiye'nin yüzyılı olacaktır" dedi.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin ve aynı saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can, ölümlerinin 8. yılında anıldı.

İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törene şehit ailelerinin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan katıldı.

Törende, protokol konuşmaları öncesinde şehit Sekin ve Can için Kur'an tilaveti okundu.

Tunç: "Aziz şehitlerimizi her zaman terörsüz Türkiye'nin kahramanları olacak anacağız"

Şehit Sekin'in kahramanlığının olası daha fazla can kaybını engellediğini hatırlatarak konuşmasına bağlayan Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Şehitlerimiz rabbimiz katında çok yüksek bir mertebeye ulaştılar, gönlümüzde çok müstesna bir yer edindiler. Millet olarak onların emanetine sahip çıkmanın gayretinde olacağız. Onların adlarını ve aziz hatırlarını asla unutmayacağız. Bundan 8 yıl önce teröristler adliyemize alçakça bir terör saldırı girişiminde bulundular. Adliyemizi, teşkilatımızın mensuplarını ve o sırada orada olan vatandaşlarımızı hedef alarak büyük bir katliam gerçekleştirmek niyetindeydiler. Harekete geçtiklerinde karşılarında kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'i buldular. Fethi Sekin, Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı bir polisti ve adliye önünde görevliydi. Asli sorumluluğu terörle mücadele olmamasına rağmen teröristlerin niyetini anlar anlamaz hemen silahına sarıldı. Kurşunu bitene kadar hainlerle çarpıştı ve terörün adliyemizi teslim almasını canı pahasına önledi. Fethi sekin gösterdiği bu büyük kahramanlıkla İzmir Adliyesi'nde çok büyük bir facianın yaşanmasını engellemişti. O, cesareti ve kahramanlığıyla hepimizin sevgisini kazanmıştır. Tüm Türkiye'nin gururu olmuştur. Aynı şekilde adliyede görevi başındayken hainlerin kurşunuyla şehit olan Musa Can abimizi de asla unutmayacağız. Aziz şehitlerimizi her zaman terörsüz Türkiye'nin kahramanları olacak anacağız."

"Masum bir cana kıymanın hiçbir meşru sebebi olamaz"

Terörün kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, nedeni ne olursa olsun terör bir insanlık suçudur. Yaşam hakkını alçakça gasp edilmesidir. Masum bir cana kıymanın hiçbir meşru sebebi olamaz. Terör olayları asla haklı bir eylem olarak görülemez. Ülkemiz neredeyse yarım asırdır terörün her türlüsüyle mücadele etmektedir. Bu süre zarfında ülkemiz nice bedeller ödemiş, şehitler vermiştir. Onları öldürdük, yok ettik sanan alçaklar çok iyi bilsinler ki şehitlerimiz diridir, onları asla öldü saymıyoruz. İnancımızda da bu böyledir. 'Allah yolunda öldürülenlere, ölenlere ölü demeyin. Onlar diridir.' Onların kahramanlıkları sayesinde terör asla amacına ulaşamadı, ulaşamayacaktır. Kahramanlarımızın mücadelelerini kararlı ve cesur bir şekilde devam ettireceğiz. Hain terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İç cephemizi daha da kuvvetlendirerek Türkiye yüzyılında ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi terörün olmadığı terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe taşıyacağız."

"Türkiye yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı olacaktır"

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının 'terörsüz Türkiye' yüzyılı olacağını ifade eden Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Ülkemiz üzerinde hain emeller besleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacakları adımları her zaman kararla attık. Bu anlamda tarihi bir süreçten geçiyoruz. Devletimizin kararlı politikaları, cesur adımlarının yanında Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte küresel güçlerin ülkemizde kullanışlı bir maşa olarak kullandıkları terör örgütleri bitme ve tükenme noktasına gelmiştir. İnşallah çok yakın zamanda tamamen yok olacaklardır. Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. Ülkemizi terörün her türlüsünden arındırarak daha huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde durmadan çalışacağız. 2025 yılında birlik beraberliğimizi, dayanışmamızı daha da güçlendirerek birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Türkiye yüzyılı, huzurun yüzyılı, adaletin yüzyılı, terörsüz Türkiye'nin yüzyılı olacaktır."

Yeldan: "Kurşunu ilk sıkan kahraman polis oldu"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, şunları söyledi:

"Fethi Sekin Harputluydu. Harput sadece tarihi yapılarıyla değil, yetiştirdiği vatanperver evlatlarıyla bilinir. Fethi Sekin de bu kültürel mirasın bir çocuğu, toprakları vatan yapan neferlerden biridir. İzmir Adliyesi etrafında nöbet tutan Fethi Sekin, sadece bir polis memuru olarak değil, vatanın sessiz bir koruyucusu olarak duruyordu. 5 Ocak'ta PKK'lı iki terörist bomba yüklü bir araçla ilerliyor. Alçakların amacı büyük bir terör saldırısı gerçekleştirmekti. Her şey planladıkları gibi gidiyordu. Fakat teröristlerin bilmediği bir şey vardı. Karşılarında vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyacak biri vardı. Fethi Sekin. Bir yanda kalaşnikof, uzun namlusu olan teröristler. Öte yandan elinde sadece beylik silahı olan Fethi Sekin vardı. Kurşunu ilk sıkan kahraman polis oldu. Bu çatışmada silahların gücü değil, yüreğin cesareti belirleyici olacaktı. Fethi Sekin'in gösterdiği kahramanlık Türkiye'nin dört bir yanında yankı buldu. Onun bıraktığı asıl miras Türk milletinin yüreğine kazınan vatan sevgisinin cesaretidir. Bu toplumun kaderinde barış kadar mücadele de vardır. Coğrafyamızın yanı başında meydana gelen acılar ve insanlık dramlarının son bulması hepimizin temennisidir. Bu ülkenin her ferdi şehitlerimizin fedakarlığını unutmayacak, onların emanetini geleceğe taşıyacaktır."

Sel: "Bu kanlı saldırıyı bertaraf etmiştir"

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, anma programında şu ifadeleri kullandı:

"2017 yılı 5 Ocak perşembe günü. İzmir Adliyesi'ne kanlı bir eylem yapmak için gelen bölücü terör örgütü mensuplarına kahraman silah arkadaşlarımız ve şehit Fethi Sekin, canlarını vatan uğruna hiçe sayarak yiğitçe müdahale ettiler. Bu kanlı saldırıyı bertaraf etmiştir. Yiğitçe mücadele ederek şehitlik mertebesine ulaşan Fethi Sekin ve Musa Can'ı saygı ve rahmetle anıyoruz."

Anısına karanfil konuldu

Düzenlenen törenin ardından Bakan Tunç, saldırının gerçekleştirildiği İzmir Adliyesi C Blok önünde şehit Fethi Sekin'in anısına dikilen heykele kırmızı karanfil bıraktı.