Diyarbakır Barosu üyeleri hakkında soruşturma izni reddedildi - Son Dakika
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Diyarbakır Barosu üyeleri hakkında soruşturma izni reddedildi

Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına yönelik yayınlanan bildiride yer alan Diyarbakır Barosu üyeleri hakkında savcılığın soruşturma izni talebini reddetti. Baroların yayımladığı bildiri sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 baro hakkında inceleme başlattı. Diyarbakır Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında TCK'nın 301'inci maddesinden soruşturma açılması için izin istendi. Ancak Adalet Bakanlığı, avukatların mesleki faaliyetlerini düzenleyen kanun ve TCK'nın ilgili maddeleri gereği soruşturma izni talebini reddetti.

06.06.2024 15:25
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(DİYARBAKIR) - Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına yönelik yayınlanan "Her koşulda barışı savunmalıyız" bildirisinde, imzacılar arasında yer alan Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında savcılığın soruşturma izni talebini reddetti.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik 20 Kasım 2022'de başlattığı, Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Tunceli, Mardin, Hakkari, Şanlıurfa, Van, Siirt, Muş, Batman ve Şırnak baroları "Her koşulda barışı savunmalıyız" başlıklı bildiri yayımladı.

Bildirinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 baro hakkında, TCK'nın 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk milletini, devletini, meclisi, hükümeti, devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan inceleme başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığ, 11 baro hakkında görevsizlik kararı verirken, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Dağ, Aydın Özdemir, Cemile Turhallı Balsak, Gevriye Atlı, Mehdi Özdemir, Mehmet Işık, Serdar Özer, Servet Vural, Seyit Rıza Karakaş ve Zuhal Sayılgan Işık hakkında TCK'nın 301'inci maddesinden soruşturma açılması için izin istedi.

Savcılığın soruşturma talebini değerlendiren Adalet Bakanlığı, Avukatlık Kanunu'nda "avukatların mesleki faaliyetlerini" düzenleyen 36'ıncı maddesi ile TCK'nin 301'inci maddesindeki suçlarda, "bakanlığın izni olmadan soruşturmanın açılmayacağını" düzenleyen TCK'nın 301/4 kapsamında soruşturma izni talebini reddetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Barosu üyeleri hakkında soruşturma izni reddedildi - Son Dakika

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