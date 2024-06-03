Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü şenliklerine katıldı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü şenliklerine katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güney Eğitim Vakfı\'nın 30. kuruluş yıl dönümü şenliklerine katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'nın 30'uncu kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 19. Bahar Şenlikleri'ne katıldı. Karalar, 'Büyük güçlüklerle ve imkansızlıklarla kurulan laik demokratik Cumhuriyetin geleceği ile ilgilenmek bizlerin asli görevlerindendir' dedi.

03.06.2024 12:14  Güncelleme: 12:17
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'nın 30'uncu kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 19. Bahar Şenlikleri'ne katıldı. Karalar, "Büyük güçlüklerle ve imkansızlıklarla kurulan laik demokratik Cumhuriyetin geleceği ile ilgilenmek bizlerin asli görevlerindendir" dedi.

Başkan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 19. Bahar Şenlikleri'ne eşi Nuray Karalar ile katıldı. Burada vakıf gönüllülerine, gençlere, ailelerine ve Adanalılara hitap eden Karalar, şöyle konuştu:

"Hiçbir karşılık beklemeden, önemli bir hizmeti 30 yıl sürdürmek takdire şayan. Vakfın şu ana kadarki bütün yöneticilerini yürekten kutluyorum. O kadar faydalı bir iş yapıyorlar ki; tüm paydaşlar da buna gönülden destek veriyor. Elimizden geldiği ölçüde bizler de bu destekleri arttırarak devam ettireceğiz."

Türkiye'de çok sayıda vakıf ve kuruluşun gençlere burs sağladığını ancak büyük çoğunluğunun öğrencileri belirli siyasi anlayışa yönlendirmek amacıyla destek verdiğine dikkati çeken Karalar, şöyle devam etti:

"Ancak Güney Eğitim Vakfı tamamen Mustafa Kemal Atatürk'ün ufku doğrultusunda; Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetişsin diye burs veriyor. Amaç aydın bireyler, insanlar yetiştirmek. Bu çok saygın ve önemli bir amaç. Güney Eğitim Vakfı, çağdaş eğitimi merkeze koyan bir vakıf. Büyük güçlüklerle ve imkansızlıklarla kurulan laik demokratik Cumhuriyetin geleceği ile ilgilenmek bizlerin asli görevlerindendir. Bunu siyaset olarak değerlendirmek doğru olmaz. Devletin oturmuş sistemini, bekasını savunmak asla siyasete girmez. Bu partisel bir konu değil. O yüzden çok geç olmadan cesaretle çağdaş aydın eğitimi savunmak, bu doğrultuda çalışmak gerekir. Bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'ün ufku doğrultusunda aydın bir Türkiye'nin yaşaması için işlevler ve görevler üstlenmek."

Güney Eğitim Vakfı Başkanı Ersan Altıok, Karalar'a eğitime verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü şenliklerine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü şenliklerine katıldı - Son Dakika
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