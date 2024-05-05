Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet' paneli - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet' paneli

Adana Büyükşehir Belediyesi\'nden \'Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet\' paneli

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet' panelinde Başkan Zeydan Karalar, daha köklü bir demokrasi ve daha aydınlık bir gelecek için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

05.05.2024 11:20  Güncelleme: 11:24
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet" başlıklı bir panel düzenlendi. Panele katılan Başkan Zeydan Karalar, "Daha köklü bir demokrasi ve daha aydınlık bir gelecek için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet" paneli, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Moderatörlüğünü Erdal Yıldırım'ın üstlendiği panelde; CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, DP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteciler Şirin Payzın ile Deniz Zeyrek konuşma yaptı.

Panelin açılışında konuşan Başkan Karalar, 2 bin kişilik bir salonu Adana'ya kazandıracaklarını açıkladı. Karalar, şöyle konuştu:

"Adana gibi kültür ve sanatın merkez olan şehre, Adana'ya yakışan kültür ve sanat merkezi kazandıracağız. Bu dönemde bunu hayata geçireceğiz. Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, toplumu iyiye doğru dönüştürme yolunda önemli görev üstlenmektedir. Belediye başkanları da elbette görevlerini layıkıyla yapmalı, halkın kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmeli fakat ayrıca ülkedeki sorunlarla ilgilenmek, yurttaşlık ve aydın sorumluluğunu yerine getirmek gibi vazifesi olduğunu da unutmamalı. Güncel sorunları, konuları gündeme getirmek, halkı aydınlatmak ve örgütlü bir toplum olunabilmesi yolunda üzerine düşeni gerçekleştirmek de bana göre belediye başkanlarının asli görevlerindendir. Daha köklü bir demokrasi ve daha aydınlık bir gelecek için mücadeleye devam edeceğiz."

Konuşmalarının ardından Karalar'ın eşi Nuray Karalar, panelistlere çiçek verdi, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet' paneli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet' paneli - Son Dakika
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