Adana Çukurova'da başkan vekilliği seçimini CHP destekli Sıtkı Keskin kazandı - Son Dakika
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Adana Çukurova'da başkan vekilliği seçimini CHP destekli Sıtkı Keskin kazandı

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Adana Çukurova\'da başkan vekilliği seçimini CHP destekli Sıtkı Keskin kazandı
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Adana Çukurova\'da başkan vekilliği seçimini CHP destekli Sıtkı Keskin kazandı
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Adana Çukurova Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Başkan Emrah Kozay'ın ardından yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'nin desteklediği Sıtkı Keskin kazandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sonucun partinin kapsayıcılığının zaferi olduğunu söyledi.

Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Ünal AYDIN

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkan Vekilliği seçimini CHP'nin adayının kazanmasının ardından konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı,  " Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş belediye başkanı, halkın iradesi tecelli ederek yeniden Cumhuriyet Halk Partililere geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu üstünlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapsayıcılığı bir kere daha zafer kazandı" ifadesini kullandı.

Adana Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanması üzerine Çukurova Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin desteklediği Sıtkı Keskin kazandı. Seçimin ardından belediye önünde açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, şunları söyledi:

"Bugün, az önce çok önemli bir seçim sonuçlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş belediye başkanı, halkın iradesi tecelli ederek yeniden Cumhuriyet Halk Partililere geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu üstünlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapsayıcılığı bir kere daha zafer kazandı burada. Bravo! Cumhuriyet'in 103'üncü yılıydı dün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 103'üncü yılı... Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmanın Cumhuriyet'e sahip çıkmak olduğunu; Cumhuriyet'e sahip çıkmanın da Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak olduğunu biz burada, bu salonda bir kere daha gördük, bir kere daha yaşadık.

Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyelerinin tamamına teşekkür ediyorum. Bu belediye meclis üyelerimizin içinden fedakarlık gösterenler oldu. 7 tane arkadaşımız, bu göreve, bu sorumluluğa layık olduğunu, bu görevi almak istediğini söyledi. Böyle bir zamanda, böyle bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu görev sorumluluğunu almak isteyen arkadaşlarımızın hepsine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle bir zamanda bu bir yetki kullanmak değil, bu bir sorumluluk almaktı. Arkadaşlarımdan hiçbirisi sorumluluktan kaçmadı, fedakarlık yapan arkadaşlarım oldu. Ben bu fedakarlığı yapan bütün arkadaşlarım adına da burada hepsine teşekkürlerimi sunmak istiyorum, teşekkür ediyorum huzurlarınızda.

"CHP BİR BÜTÜN OLARAK HAREKET ETTİ"

Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak hareket etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmene ve bu seçmenin iradesine saygı gösteren, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışından Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bütün belediye meclis üyelerime de teşekkür ediyorum. Burası Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilecek ama kollektif yönetilecek; bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partililer buraya en iyi hizmeti etmek üzere, tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi en iyi hizmeti yapmak üzere sonuna kadar çaba gösterecek. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olarak bu süreci yakından takip edeceğiz, bunun sözünü de vermek istiyorum. Ben Sıtkı Başkan'ımı tebrik ediyorum."

"UMARIM EMRAH BAŞKAN BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUR"

CHP Adana İl Başkanı Orhan Bayram şunları kaydetti:

"31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikmiş olduğumuz Çukurova Belediyesi, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerinin oylarıyla, tekrardan başkan vekilliği sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiştir. Burada partisinin kurumsal kimliğine sahip çıkan meclis üyelerimize ben hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bu geçiş sürecinde çalışmalarından dolayı meclis üyeliğinde başkan vekilliği yapan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Umarım Emrah Başkan da bir an önce özgürlüğüne kavuşur, görevinin başına en kısa zamanda gelir. Biz hiç kimsenin özgürlüğünün kısıtlanmasının tarafı değiliz. Bizim mücadelemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesidir. İnşallah Türkiye'de belediyelerin üzerindeki kara bulutlar bir an önce kalkar, bu belediye başkan vekili seçimleri de bir an önce son bulur."

Başkan Vekili seçilen Sıtkı Keskin ise şöyle konuştu:

"Öncelikle Emrah Kozay Başkan'ın bir an önce belediyesine, Çukurova'sına ve ailesine kavuşmasını Tanrı'dan niyaz ediyorum. Burada şunu söylemeliyim ki hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyeleri hem mecliste grubu bulunan tüm belediye meclis üyeleri buradaki iradeye sahip çıkmıştır. Bu irade, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde gösterdiği iradedir. Elbette ki Çukurrova Belediyesi tek başına olacak bir yöentimle yönetilemez. Ayrımız, gayrımız olmadan, örgütlerimizi göz önünde bulundurarak, Çukurovamızın her sokağına inerek, Çukurovalı ile birlikte ve CHP'nin altı okuna şiar ederek görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiMüslim SarıEmrah KozayÇukurovaPolitikaGüncelAdanaSon Dakika

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