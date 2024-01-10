 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi

Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından bir program düzenlendi. Akay, basın mensuplarının önemine vurgu yaparak gazetecilik mesleğinin günümüzde zorluklarla dolu olduğunu belirtti.

Adana\'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi
10.01.2024 - 15:26,
Abone Ol

Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisleri'ndeki programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilik yapmanın günümüzde artık son derece zor olduğunu ifade eden Akay, "Gazetecilik, gördüğünü yazabilme ve gördüğünü duyabilmektir. Eksikleri, yanlışları sizden öğrenmek zorundayız. Çünkü halkın nabzını tutan ve en fazla kişiyle temas eden kişi sizlersiniz." dedi.

Etkinliğe, belediye başkan yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, Etkinlikler, Medya, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement