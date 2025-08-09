Adana'da 15 Yaşındaki Çocuğa Şiddet - Son Dakika
Adana'da 15 Yaşındaki Çocuğa Şiddet

09.08.2025 13:19
Market sahibi Ramazan Gündeş, yeğenine darbeden K.K. hakkında konuşarak olayın arkasında olduklarını belirtti.

MARKET SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI

Adana'da gece bekçisi K.K.'nin darbettiği A.G.'nin (15) dayısı ve işletme sahibi Ramazan Gündeş, yaşananları anlattı. K.K.'nin düzenli müşterisi olduğunu söyleyen Gündeş, "Dün tıraş olmaya gitmiştim, dükkana geldiğimde yeğenim üzgündü. Kendisine ne olduğunu sorduğumda olayı bana anlattı. Dükkanı marul siparişi vermek için arıyor, sonra yeğenim marulu teslim ettikten sonra tekrar onu arayıp marulu beğenmediğini söylüyor ve 15 yaşındaki yeğenimle tartışmaya başlıyor. 'Seni oraya gelip döverim, basarım' gibisinden konuşmaya başlıyor. Yeğenim ise karşılık verince, dükkana gelip yeğenimi darbetti" dedi.

'KOLLUK KUVVETLERİ BİZE BÖYLE DAVRANIRSA KİME GÜVENECEĞİZ'

Çocuğa bu şekilde davranılmasının yanlış olduğunu kaydeden Gündeş, "Biz kolluk kuvvetimize sırtımızı dayadık. Onlar bize böyle davranırsa biz kime güveneceğiz? Dün hastaneye gidip darp raporu aldık, sonrasında ise polis merkezine gidip şikayetçi olduk. Biz bu olayın sonuna kadar arkasındayız. Bu benim yeğenimin başına geldi, başkasının da başına gelebilir. Ufacık tartışmanın ardından küçük çocuğu öldürür gibi saldırmasına gerek yoktu. 15 yaşındaki çocuğa böyle saldıracak derecede gözü dönen canilerin memurluk yapmasına karşıyım. O videoyu izleyin, eğer yüreğiniz dayanıyorsa şikayet etmekten vazgeçeceğim. Kasıla kasıla gelip 15 yaşındaki çocuğa bu şekilde saldırılmaz. Yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, olaydan sonra K.K.'nin Ramazan Gündeş'e, "İstediğin yere şikayet edebilirsin. Şikayetçi olursan, 'Marketimde sigortasız, yaşı küçük çocuk çalıştırıyorum' diyerek belirtmeyi unutma. Ben bir kere bile kafasına, yüzüne vurmadım, koluna bir kere vurdum" diye mesaj gönderdiği belirtildi.

Yusuf YILDIZ-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sahibinden, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
