Adana'da 7 suçtan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 7 suçtan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı

Adana\'da 7 suçtan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı

Adana'da hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve mala zarar verme gibi 7 suça karıştığı gerekçesiyle aranan Yılmaz K, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yakalandı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 39 mermi ele geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

02.05.2024 11:30
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Adana'da 7 suçtan aranan şüpheli, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adana, İstanbul, Antalya ve Bursa'da "hırsızlık", "yaralama", "dolandırıcılık" ve "mala zarar verme" gibi 7 suça karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Yılmaz K'nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, tespit edilen ikamete operasyon düzenledi.

Adreste zanlı Yılmaz K'yi yakalayan ekipler, burada yaptıkları aramalarda biri otomatik 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 39 mermi ele geçirdi.

Şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 7 suçtan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

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