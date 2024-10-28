Adana\'da Aile İçinde Cinayet

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ADANA'DA çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş (42), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı. Bundan dolayı olay anında kendimde değildim" dedi.

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te içki içen Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş, çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden evde tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladı. Olaydan sonra Özgür Durmuş tutuklanırken, çiftin 6 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmaya, Özgür Durmuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanık Durmuş, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, "Ben cinayet işlemek istemedim, çok pişmanım. Kayınpederim ve kayınvalidem bana 'Senin şerefin yok' gibi hakaretlerde bulunup, tokat atıyorlardı. Ayrıca yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı. Bundan dolayı olay anında kendimde değildim. Ben kendime geldiğimde de hemen ambulansı aradım. Suriye'ye de kaçabilirdim ama kaçmadım ve kendim gidip teslim oldum. Cinayeti işlemek istemedim. Çok pişmanım" dedi.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Esas hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanığın, eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini 'nitelikli öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı ise 'öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Özgür Durmuş'un tutukluluğunun devamına karar verip, taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.