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Adana'da Çelik Kasa Soygunu: 600 Bin Lira Değerinde Döviz ve Para Çalındı - Son Dakika
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Adana'da Çelik Kasa Soygunu: 600 Bin Lira Değerinde Döviz ve Para Çalındı

Adana'da yılbaşı sabahı bir iş yerine giren Murat A. ve Azat F., çelik kasayı levyeyle açarak içerisinde bulunan 600 bin lira değerindeki döviz ve parayı çaldı. Şüpheliler, güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alarak yakalanmamak için kaçtı. Ancak polis tarafından aynı mahallede yakalanan şüpheliler, çaldıkları eşyaları sattıklarını ve parayı harcadıklarını itiraf etti. Murat A. ve Azat F. tutuklandı.

08.01.2024 - 11:35,
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ADANA'da yılbaşı sabahı girdikleri iş yerindeki çelik kasayı levyeyle açan Murat A. (30) ile Azat F. (25), 600 bin lira değerinde döviz ve parayı çaldı. Yakalanmamak için güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çalan şüpheliler, adreslerinde gözaltına alındı. Sorgularında çaldıkları eşyaları satıp, parayı da harcadıklarını öne süren 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 1 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Murat A. ile Azat F., motor ustası İbrahim P.'nin (42) tamirhanesine gitti. Demir şebekesini kırdıkları iş yerine giren 2 kişi, levye ile açtıkları çelik kasadaki toplam değeri 600 bin lira olan döviz ve parayı çaldı. Ayrıca arıza tespit cihazı, dizüstü bilgisayar ve elektronik eşyaları da çalan şüpheliler, yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçtı. Şüphelilerin çaldıkları para ve malzemeler ile caddede yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI MAHALLEDE OPERASYON

İş yerine gelen İbrahim P., hırsızlığı fark edince polise ihbarda bulundu. Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Aynı mahallede oturdukları tespit edilen Murat A. ile Azat F., evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, çaldıkları eşyaları sattıklarını öne sürüp, parayı da harcadıklarını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A. ile Azat F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Adana\'da Çelik Kasa Soygunu: 600 Bin Lira Değerinde Döviz ve Para Çalındı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Adana'da Çelik Kasa Soygunu: 600 Bin Lira Değerinde Döviz ve Para Çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Çelik Kasa Soygunu: 600 Bin Lira Değerinde Döviz ve Para Çalındı - Son Dakika
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