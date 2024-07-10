Adana'da CHP'nin "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Adana'da CHP'nin "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri Toplantısı" yapıldı

CHP'li 14 büyükşehir belediyesinin afet durumlarında ve sonrasında gerekli işbirliğini sağlayabilmesine yönelik "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri" konulu koordinasyon toplantısı Adana'da yapıldı.

10.07.2024 15:26
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CHP'li 14 büyükşehir belediyesinin afet durumlarında ve sonrasında gerekli işbirliğini sağlayabilmesine yönelik "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri" konulu koordinasyon toplantısı Adana'da yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında, çevre felaketi, deprem, sel, su baskınları, çığ, toprak kaymaları, maden kazaları gibi önlem alınması durumunda ortadan kalkabilecek sorunların nasıl çözümleneceği konusunda yol haritasını oluşturacaklarını söyledi.

Kriz yönetimi yerine risk yönetiminin esas alınması gerektiğini dile getiren Zeybek, "Kriz yönetiminden risk yönetimine geçmeyi başaramamış toplumlar, dere yataklarının etrafındaki şehirleri, fay hatları üzerinde riskli yapısı bulunan alanları güvenli hale getirmeyerek olası bir depremde veya afette çok ciddi bir insan ve mal kaybına yol açmaktadır. O nedenle başlangıçtaki birinci maddemiz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kriz yönetimi yerine risk yönetimi egemen olan yeni bir yönetim anlayışı hayata geçecek." dedi.

Zeybek, depremle ilgili tedbirlerin alınması konusunda çağrılarını sürdürdüklerini ifade ederek, "6 Şubat depremiyle 670 binden fazla bağımsız birimini kaybetmiş olan 11 ilde yaşayan yurttaşlarımızın barınma probleminin çözülebilmesiyle ilgili atılması gereken adımların en başında, hızlı bir planlama süreci, finansal kaynakların yaratılması, dış kredi ya da içerdeki bütçe olanakları ile yerel yönetim, merkezi hükümet işbirliğinin sağlanması gerekiyor." diye konuştu.

Küresel iklim değişikliğiyle Türkiye'de değişen yağış rejiminin sel gibi afetlere sebep olacağını öngördüklerini anlatan Zeybek, tarım alanlarında son zamanlarda yapılan "hobi bahçeleri" gibi uygulamaların da yine çarpık yapılaşma riskini oluşturduğunu savundu.

Zeybek, Ulusal Afet Fonu Yönetmeliği hazırlanarak afet sonrası yapılacak harcamaların nereden nasıl karşılanacağı konusunda önceden tedbir alınarak ihtiyaç olan finansman modellerinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de konuşma yaptığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, CHP'li 14 büyükşehir belediyesinin genel sekreter yardımcıları, itfaiye ve afet işleri daire başkanları ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Adana, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da CHP'nin 'Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da CHP'nin "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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