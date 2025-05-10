Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç - Son Dakika
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Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç

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Adana'da bir apartman görevlisi, çöp konteynerinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

10.05.2025 10:41
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Adana'da apartman görevlisi İsa Kaplan (40), sitedeki çöpleri döktüğü sırada konteynerdeki poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan, dairelerden topladığı çöpleri dökmek için Mavi Bulvar'daki konteynerin yanına gitti. Mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi. Kafatasının gerçek olup olmadığını anlayamayan site çalışanlarının ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kafatasını yapılan çalışmanın ardından muhafaza altına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kafatasının bulunduğu çöp poşeti ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Zenginoğlu (57), "Kapıcı arkadaş çöpleri dökerken kafatası buldu. Beni çağırdı, yanına gittim. Başta gerçek olup, olmadığına emin olamadık. Polise haber verdik. Alıp, götürdüler" diye konuştu.

Bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Paravan Hesap:
    Mantar gibi her taraftan ceset çıkıyor.. nasıl güvenli bir ülke olduğunun görün işte... Ülkede Can,çocuk, mal,ormandaki ağacın, yerdeki karıncanın dahi güvenliği yoktur neden acaba??? 10 2 Yanıtla
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