Adana'da Gül Üreticiliği: Ailece 20 Saat Mesai - Son Dakika
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Adana'da Gül Üreticiliği: Ailece 20 Saat Mesai

Adana\'da Gül Üreticiliği: Ailece 20 Saat Mesai

Adana'da 25 yıldır gül üretimi yapan Tahir Tayboğa, ailesiyle birlikte gül yetiştiriciliği yaparak her gün 20 saat çalışıyor. Sevgililer Günü için 20 bin gül yetiştiren Tayboğa, gül başına 50 lira fiyat belirledi.

12.02.2025 11:14  Güncelleme: 11:21
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ADANA'da 25 yıldır gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa (52), ailesi ile birlikte her gün serada 20 saat mesai yaparak mesleğini sürdürüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için 3 ayda 20 bin gül yetiştirdiklerini söyleyen Tayboğa, serada ürettiği kırmızı güllerin tanesini 50 liradan sattıklarını belirtti.

Yüreğir ilçesinde 10 dönümlük alanda, sera yöntemiyle gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa ile 16 kişilik ailesinin saat 06.00'da kesim ile başlayan mesaisi, güllerin suya konulması ve paketlenmesi ile tüm gün sürüyor. 20 saatlik mesai kış mevsiminde daha zorlaşırken, Tayboğa ailesi serayı ısıtmak için kullandıkları dev kazanlara yarım saatte bir kömür atıyor. .

'ÇOCUKLARLA BİRLİKTE AİLECE ÇALIŞIYORUZ'

Sabahtan başlayıp, gece saatlerine kadar süren mesailerini anlatan Tayboğa, "Sabah güllerimizi keserek başlıyoruz. Daha sonra bu gülleri suya koyuyoruz. Paketliyoruz ve mezada gönderiyoruz. Türkiye geneline satılıyor. Ağabeyim ve benim ailemden 16 kişiyiz. Sabah saat 06.00'da kalkıyoruz, akşam 18.00'e kadar çocuklarla birlikte ailece çalışıyoruz. Daha sonra sabaha kadar ısıtmayı sağlamak amacıyla ağabeyimle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yarım saatte bir kazana kömür atıyoruz. Burada sabahladığımız oluyor. Gecemiz, gündüzümüz olmuyor. Gündüz gül kesimi gece de kazan yakımı nedeniyle günlük yaklaşık 20 saatlik bir mesai harcıyoruz" diye konuştu.

8 MART'TA DA HAZIRLIK SÜRÜYOR

14 Şubat Sevgililer Günü için 3 aylık dönemde 20 bin gonca ürettiklerini ifade eden Tayboğa, "Şu anda Sevgililer Günü hazırlığımız, yoğunluğumuz var. Kasım ayında başladığımız hazırlığımız 3 ayda anca tamamlandı. 20 bin adet gül yetiştirdik. Havalar soğuk olduğundan dolayı kış ayının ayrı bir zorluğu oluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de hazırlıklarımız sürüyor. Şu an için tanesini 50 liradan satıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Gül Üreticiliği: Ailece 20 Saat Mesai - Son Dakika

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