Adana'da İmamı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da İmamı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Adana\'da İmamı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kız kardeşini taciz ettiği iddia edilen imamı bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki M.A. tutuklandı. Olayın ardından imam Tarık Karadağ hayatını kaybederken, 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
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ADANA'da kız kardeşi F.A.'yı (14) taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı imam Tarık Karadağ'ı (46) cami önünde bıçaklayıp öldüren M.A. (16), tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaştığı M.A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ'ı karnından ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, hayatını kaybetti. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.'yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tarık Karadağ'ın cenazesi, dün yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınıp, cenaze namazı kılındıktan sonra Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Karadağ'ın güçlükle ayakta durduğu görülen babası, oğlunun cenazesini öperek uğurladı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Tarık Karadağ'ın, 18 yaşındaki kızını ise önceki yıl kanser nedeniyle kaybettiği bildirildi.

TACİZ SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli M.A., kız kardeşi F.A.'nın Karadağ'ın tacizine uğradığını öne sürdü. Ailenin şikayetiyle başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Karadağ, Yüreğir, Güncel, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da İmamı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı - Son Dakika

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