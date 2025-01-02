Adana'da İntikam Cinayeti: Cezaevinden Tahliye Olan Emrah Kaya, Husumetlisini Öldürdü - Son Dakika
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Adana'da İntikam Cinayeti: Cezaevinden Tahliye Olan Emrah Kaya, Husumetlisini Öldürdü

Adana\'da İntikam Cinayeti: Cezaevinden Tahliye Olan Emrah Kaya, Husumetlisini Öldürdü

Adana'da cezaevinden tahliye olan Emrah Kaya, ağabeyi Aşkın Kaya'nın öldürülmesinin intikamını almak üzere husumetlisini sokakta tabancayla vurup öldürdü. Olayın ardından Kaya ve yanında bulunan Adnan Akçad yakalandı ve tutuklandı.

02.01.2025 10:37  Güncelleme: 11:42
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ADANA'da cezaevinden tahliye olan Emrah Kaya (27), ağabeyi Aşkın Kaya'nın (29) öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Fırat Şimşek'i (22) sokakta tabancayla vurarak, öldürdü. Kaya ve cinayet sırasında yanında olan Adnan Akçad (24) saklanmak için bir eve giderken yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, 27 Aralık'ta saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3000'inci Sokak'ta meydana geldi. 2023'te 'Kasten yaralama' suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan Emrah Kaya, arkadaşı Adnan Akçad ile birlikte husumetli olduğu Fırat Şimşek'in yanına gitti. Sokakta taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kaya'nın belindeki silahı çıkarmasıyla Şimşek kaçmaya başladı. Emrah Kaya, Fırat Şimşek'i tabancayla sırtından vurduktan sonra Akçad ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BARIŞTIRMAK İSTEDİĞİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah Kaya'nın, 8 Haziran 2022'de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Muhammet Saydam ile Kadir Tunç'u (25) barıştırmak için buluşturduğu belirlendi. Barış buluşmasında çıkan tartışmada ise Tunç'un, tabancayla Saydam'ı öldürdüğü belirtildi.

İNTİKAM İÇİN AĞABEYİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saydam ailesinin bu cinayetten sorumlu tuttuğu Emrah Kaya'ya husumet güttüğü, Kaya'nın cezaevinde olması nedeniyle ağabeyi Aşkın Kaya'nın öldürülmesine karar verdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Muhammet Saydam'ın ağabeyi Yasin Saydam'ın (31), 2 Eylül 2023'te aynı mahalledeki evine gittiği Aşkın Kaya'yı tabancayla başından vurarak öldürdüğü ifade edildi.

HAKKINDA İFADE VERENİ ÖLDÜRDÜ

Cezaevinden çıkan Emrah Kaya'nın, Saydam'ın öldürüldüğü olayda hakkında polise ifade veren Şimşek'e husumet güttüğü, mahallede kendisiyle ilgili konuşmasından dolayı ağabeyinin öldürüldüğünü düşündüğü bildirildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Emrah Kaya ile Adnan Akçad'ın saklanmak için Sarıçam ilçesindeki bir eve gittiğini belirleyip, bölgede araştırma yaptı. Sokakta polisi görünce kaçmaya çalışan Kaya ile Akçad, yapılan takiple yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Adnan Akçad, sorgusunda, "Emrah silahı bana verip, Fırat'ı vurmamı istedi ancak yapmadım. Sonra silahı geri alıp, Fırat'ı öldürdü. Benim olayla bir ilgim yok" dedi. Emrah Kaya ise tabancayı Akçad'ın kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya ile Akçad, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da İntikam Cinayeti: Cezaevinden Tahliye Olan Emrah Kaya, Husumetlisini Öldürdü - Son Dakika

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