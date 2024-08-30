Adana'da kadın cinayeti! Cani koca, Ayşe'yi parke taşı ile öldürdü - Son Dakika
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Adana'da kadın cinayeti! Cani koca, Ayşe'yi parke taşı ile öldürdü

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Adana'da bir süre önce evi terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst ile sokak ortasında karşılaşan Murat Dürüst arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

30.08.2024 11:20  Güncelleme: 11:31
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Kan donduran olay Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst (53) ile sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'da kadın cinayeti! Cani koca, Ayşe'yi parke taşı ile öldürdü

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken Murat Dürüst gözaltına alındı.

Adana'da kadın cinayeti! Cani koca, Ayşe'yi parke taşı ile öldürdü

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana\'da kadın cinayeti! Cani koca, Ayşe\'yi parke taşı ile öldürdü
Kaynak: DHA

Yumurtalık, 3-sayfa, Çocuk, Adana, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kadın cinayeti! Cani koca, Ayşe'yi parke taşı ile öldürdü - Son Dakika

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