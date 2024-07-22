Adana'da Minibüs Şoförleri Arasında Yolcu Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Minibüs Şoförleri Arasında Yolcu Kavgası

Adana\'da Minibüs Şoförleri Arasında Yolcu Kavgası

Adana'da iki minibüs şoförü arasında yolcu alımı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kavgayı ayırmak için havaya ateş etti ve kavgaya karışan şoförleri gözaltına aldı.

22.07.2024 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da iki minibüs şoförlerinin yolcu kavgası, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kavga eden kalabalığı havaya ateş ederek ayırdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İki minibüs hattında çalışan şoförler, iddiaya göre yolcu alımı nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförlerden biri, diğer minibüsün camını ve dikiz aynasını kırdı. Kavga anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde başlayan kavga, durakta da devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taşlı sopalı kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. Kavgaya karışan çok sayıda minibüs şoförü, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Kavga, Adana, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Minibüs Şoförleri Arasında Yolcu Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 22:33:06. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Minibüs Şoförleri Arasında Yolcu Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement