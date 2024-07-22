Adana\'da Minibüs Şoförleri Arasında Yolcu Kavgası

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ADANA'da iki minibüs şoförlerinin yolcu kavgası, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kavga eden kalabalığı havaya ateş ederek ayırdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İki minibüs hattında çalışan şoförler, iddiaya göre yolcu alımı nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförlerden biri, diğer minibüsün camını ve dikiz aynasını kırdı. Kavga anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde başlayan kavga, durakta da devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taşlı sopalı kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. Kavgaya karışan çok sayıda minibüs şoförü, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.