Adana'da Modifiye Araç Yarışı Sırasında Polisle Tartışan Genç Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Modifiye Araç Yarışı Sırasında Polisle Tartışan Genç Tutuklandı

Adana\'da Modifiye Araç Yarışı Sırasında Polisle Tartışan Genç Tutuklandı

Adana'da modifiye araçlarla yarış yapmak için toplanan sürücülerin bulunduğu sanayi sitesine müdahale eden trafik polisleri, kalabalığa biber gazıyla dağılmaları için uyarıda bulundu. Mehmet K. isimli bir sürücü polise hakaret etti ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alınan Mehmet K., tutuklandı.

23.11.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
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ADANA'da trafik polisleri, modifiye araçlarıyla yarış için toplanan sürücülerin bulunduğu sanayi sitesinde, uyarılara rağmen direnen kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada Mehmet K. (25), polise küfür ve hakaret ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Evinde gözaltına alınan Mehmet K., tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sürücülerin modifiye araçlarıyla yarış için toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Sürücü ve yarışı izlemek için gelen kişiler polise direndi. Ekipler, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıttı. Şüphelilerden Mehmet K., polise küfür ve hakaret edip, "Erkekseniz, gelip beni alın" diyerek tehditler savurduğu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.

'ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN PAYLAŞTIM'

Paylaşımın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mehmet K.'yi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mehmet K. ifadesinde, "Alkollü olduğum için böyle bir paylaşım yaptım. Olaydan hemen sonra pişman olup, görüntüyü kaldırdım" dedi.

İşlemlerinin ardından 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Modifiye Araç Yarışı Sırasında Polisle Tartışan Genç Tutuklandı - Son Dakika

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