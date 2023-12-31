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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki otomobilde oturan Muhammed Öztek ve babası Nihat Öztalum, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Muhammed Öztek hayatını kaybederken, babası Nihat Öztalum ağır yaralandı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

31.12.2023 - 11:34,
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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, park halindeki otomobilin içinde otururken silahlı saldırıya uğrayan Muhammed Öztek (28) hayatını kaybetti, babası Nihat Öztalum (51) ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki otomobilin içerisinde oturan Muhammed Öztek ile bir süre önce soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, çevredekiler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammed Öztek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Baba Nihat Öztalum'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Adana\'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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