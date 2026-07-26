Adana'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Adana\'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova'da Rüzgarlı Tepe'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti, şüpheli yakalandı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde vatandaşların araçlarla manzara izlemek üzere geldiği Rüzgarlı Tepe mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra üzerinde tabanca ile yakalanan şüpheli Osman A. (28), gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Araçla Rüzgarlı Tepe mevkisine gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), yanlarına gelen Osman A.'nın silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre kadının dışarıda 2 erkeğin ise araç içerisinde vurulduğu olaydan sonra şüpheli geldiği araçla bölgeden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman A.'yı kısa süre sonra merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Çukurova, Adli Tıp, Gözaltı, Cinayet, Saldırı, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor
İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı
Hindistan’da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti
Almanya’dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi Almanya'dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

22:47
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
22:44
Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
22:12
Yönetmen Ezel Akay hakkındaki iddialara yanıt verdi: Her şey mahkeme sonucunda belli olacak
Yönetmen Ezel Akay hakkındaki iddialara yanıt verdi: Her şey mahkeme sonucunda belli olacak
21:38
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
21:18
CHP’den “950 TL’lik figüran“ iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
CHP’den "950 TL’lik figüran" iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
20:39
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA’yı imha ettik
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik
19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:45
Rusya’dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Rusya'dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
18:23
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 02:29:23. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.