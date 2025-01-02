Adana'da SMA Tarama Laboratuvarı Açıldı

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(ANKARA) – Sağlık Bakanlığı, Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı "Adana Bölge SMA Tarama Laboratuvarı (Erişkin-Evlilik Öncesi)"nın açıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesi konusunda etkin mücadelede yer alan tarama faaliyetlerini daha ileri safhaya taşımak, daha hızlı ve verimli hizmet sunmak amacıyla 16 Aralık 2024 tarihinde hizmete giren Adana Bölge SMA Tarama Laboratuvarı'nın açılışının 30 Aralık 2024 Pazartesi günü yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Adana ili ile birlikte çevre illerden Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye de bu laboratuvara bağlandı. Adana Bölge SMA Tarama Laboratuvarı'nda biri birim sorumlusu olmak üzere altı tıbbi genetik uzmanı ile birlikte toplam 15 kişi görev alıyor. Laboratuvarda, hizmete girdiği tarih itibarıyla toplam 760 numune analiz edilerek ortalama 1,5 günde sonuçlandırıldı. Söz konusu laboratuvarın yıllık yaklaşık 50 bin numuneyi analiz etmesi bekleniyor.

Laboratuvarın açılışında Adana Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Köksal Hamzaoğlu, Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Hakan Aydoğmuş, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı Ekrem Sağtaş, Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu ve Adana'daki devlet hastanelerinin başhekimleri yer aldı.

Spinal Musküler Atrofi (SMA) taşıyıcı tarama programı

Bakanlığın açıklamasında, "Çocukların hayata sağlıklı başlayabilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bebek doğmadan önce anne/baba adaylarına yönelik ve doğumdan sonra bebeklere/çocuklara yönelik birçok tarama programı yürütülmektedir. Spinal Musküler Atrofi (SMA) Taşıyıcı Tarama Programı, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından evlilik öncesinde yürütülen tarama programlarından biridir. Program, 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren 81 ilde uygulamaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı, programın amacını şöyle açıkladı:

"Programın amacı evlilik öncesi dönemde SMA açısından her ikisi de taşıyıcı çiftleri belirleyerek ailelere genetik danışmanlık vermek, prenatal (doğum öncesi) tanı olanakları hakkında bilgilendirilmelerini ve yönlendirilmelerini sağlamak, SMA hastalığının uzun dönem morbidite (hastalık) ve mortalitesini (ölüm) azaltmaktır. Tarama programı kapsamında, evlilik öncesi dönemde evlilik raporu almak için aile hekimlerine başvuranlara ve evli olup bebek sahibi olmayı düşünen çiftlerden isteyenlere tarama testi uygulanmaktadır. Taramaya erkek eş adayından başlanmakta olup erkek eş adayının 'taşıyıcı şüpheli' bulunması durumunda kadın eş adayından numune alınmaktadır. Her ikisinin de 'taşıyıcı şüpheli' bulunması durumunda taşıyıcılıklarının doğrulanması ve danışmanlık hizmeti için çift, Tıbbi Genetik Uzmanı'na sevk edilmektedir.

Ankara Ulusal SMA Tarama Laboratuvarı'nın analiz sonuçlarına göre Program kapsamında her yıl ortalama 581 bin kişi taranmakta, ortalama 15 bin vatandaş taşıyıcı şüpheli olarak saptanmakta ve 500 çift 'taşıyıcı şüpheli' olarak uzmana sevk edilmektedir."