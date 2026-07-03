Adana'da Tabancalı Tartışma: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Tabancalı Tartışma: Şüpheli Yakalandı

Adana\'da Tabancalı Tartışma: Şüpheli Yakalandı
03.07.2026 10:08
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Hakan Şerif K., komşusuna ateş açtıktan sonra il dışına kaçmayı denedi, polis yakaladı.

ADANA'da gürültü nedeniyle komşusuyla tartıştıktan sonra sitenin bahçesinde otomatik tabancayla eve doğru ateş açan Hakan Şerif K. (27), saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Şüphelinin, polise yakalanmamak için il dışına gidip geri döndüğü, ihtiyaçlarını da sipariş yoluyla giderdiği ortaya çıktı.

Olay, 30 Nisan'da saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Hakan Şerif K. sitenin bahçesinde sohbet ettiği sırada, apartmanda yaşayan biri tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarıldı. Öfkelenen Hakan Şerif K., bağırarak küfürler edip, tehditler savurdu. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, belinden çıkardığı otomatik tabancayı komşusunun evine doğrultup, tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar, apartmanın dış cephesine isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAKLANMAK İÇİN İL DEĞİŞTİRMİŞ

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede ve güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Başka bir ile gittiği saptanan şüphelinin, bir süre sonra kente döndüğü tespit edildi. Aynı mahalledeki başka bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüphelinin, ihtiyaçlarını sipariş yoluyla giderdiği belirlendi.

SAKLANMASINA YARDIM EDEN FİRARİ HÜKÜMLÜYLE YAKALANDI

Bu tespitlerle çalışma yapan polis, adrese operasyon düzenledi. Baskında Hakan Şerif K. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen ve 'Dolandırıcılık' suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Baran D. (23), yakalandı. Adresteki aramada ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Şerif K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Baran D. ise cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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