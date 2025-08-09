Adana'da Tır ve Otomobil Çarpıştı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.