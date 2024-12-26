Adana'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

Adana\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki reklam totemine çarparak kaza yaptı. Araç sürücüsü Cennet Demir Boran hayatını kaybederken, yanındaki bir kişi ağır yaralandı.

26.12.2024 03:57  Güncelleme: 04:01
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ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki reklam toteminin direğine çarptı. Kazada sürücü Cennet Demir Boran (43) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Cennet Demir Boran yönetimindeki 01 AIR 710 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, kaldırımdaki reklam toteminin direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Boran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir erkek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Cennet Demir Boran'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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