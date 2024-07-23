Adana'da Yol Vermeme Tartışması Minibüs Şoförüne Yumruklu Saldırıya Yol Açtı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle minibüs şoförüne yumruklu saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda ilerleyen minibüs şoförü Erhan Y. ile cip sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Aracını yol kenarına park eden cip sürücüsü, yaya olarak minibüsün önünü kesti.

Cip sürücüsünün arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Erhan Y'yi minibüsten indiren kişiler darbetti.

Bir süre sonra minibüsün içerisine kaçan Erhan Y. saldırganlar tarafından burada da darbedilip araçtan indirildi.

Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Darp raporu alan Erhan Y. saldırganlardan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Erhan Y'nin kullandığı minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.