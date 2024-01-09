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Adana'dan gelen 'davetsiz misafir' yetkililere teslim edildi - Son Dakika
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Adana'dan gelen 'davetsiz misafir' yetkililere teslim edildi

Sivas'ta Şükrü Pekyürek isimli vatandaşın donmak üzereyken bulduğu davetsiz misafir dikenli keler, Adana'ya gönderilmek üzere Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Gemerek ilçesinde bulunan Şükrü Pekyürek, sürüngenin doğal alanına götürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Jandarma ekipleri harekete geçerek dikenli keleri teslim aldı.

09.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:33
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Adana'dan gelen 'davetsiz misafir' yetkililere teslim edildi

SİVAS - Sivas'ta Şükrü Pekyürek isimli vatandaşın donmak üzereyken bulduğu davetsiz misafir dikenli keler, geldiği Adana'ya gönderilmek üzere Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kartalkaya Sulama Tesisinde işçi olarak çalışan Şükrü Pekyürek, sulama kanalının inşaatı için Adana'dan gelen boruların içinde bulduğu tanımlayamadığı sürüngenle karşılaşmıştı. Boruların içerisinde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde ki sürüngeni gören Pekyürek, canlının hareket etmediğini fark etmiş ve şantiye sahasında bulunan soba da sürüngeni ısıtarak hayatını kurtarmıştı. Pekyürek, internet üzerinde yaptığı araştırmada bulduğu canlının dikenli keler isimli sürüngen olduğunu, Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yaşadığını öğrendi. Dikenli kelerin doğal alanında olmadığını öğrenen Pekyürek, Dikenli kelerin doğal alanına götürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Pekyürek'in çağrısı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Dikenli keler Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

"HAYDİ ekiplerine teslim ettik"

Çağrısıyla harekete geçen Jandarma ekiplerine teşekkürlerini ileten Şükrü Pekyürek, "Gemerek ilçesinde bulduğumuz Dikenli keler isimli hayvanı Gemerek jandarma komutanlığına bağlı HAYDİ ekiplerine teslim ettik. Kendilerine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Adana\'dan gelen \'davetsiz misafir\' yetkililere teslim edildi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'dan gelen 'davetsiz misafir' yetkililere teslim edildi - Son Dakika
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