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2024-2025 Eğitim Yılı Törenlerle Başladı

2024-2025 Eğitim Yılı Törenlerle Başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi. Adana'da 23 bin 800 öğretmen ve 492 bin 857 öğrenci dersbaşı yaptı. Mersin'de 428 bin 692 öğrenci ve 30 bin 421 öğretmen dersbaşı yaparken, Hatay'da 21 bin 97 öğretmen ve 400 bine yakın öğrenci, Osmaniye'de ise 150 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı.

09.09.2024 12:17
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 23 bin 800 öğretmen ve 492 bin 857 öğrenci 1151 okulda dersbaşı yaptı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'nda yaz tatilini tamamlayan öğrenciler, velileriyle geldikleri okulda arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi.

Bazı veliler, okula yeni başlayan çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, öğretmen ve velilerinin eşliğinde sınıflara girdi.

Mersin

Mersin'de de yeni eğitim öğretim yılı için 1383 okul ve 15 bin 148 derslikte 428 bin 692 öğrenci ile 30 bin 421 öğretmen dersbaşı yaptı.

Yenişehir İlkokulu'nda öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı.

Bazı aileler de yaz tatilinin ardından çocukluklarının okuldaki ilk günde yaşadıkları heyecana ortak oldu.

Hatay

Hatay'da da 21 bin 97 öğretmen ve 400 bine yakın öğrenci, 1605 okulda dersbaşı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve beraberindeki ilçe milli eğitim müdürleri, anıta çelenk sundu.

Merkez Antakya ilçesindeki Hatay Borsa İstanbul İlkokulu'nda devam eden törende, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından geçen yıldan daha iyi bir eğitim durumuna geçildiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılına giren öğrencilere başarılar dileyen Masatlı, "2024-2025 eğitim öğretim yılımızda Hatay'ımızın yaralarını hızla sarmak ve depremin etkisini en aza indirmek için birlikte nice güzel başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır. Yeni eğitim yılı ilimize, ülkemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Masatlı daha sonra beraberindeki protokol ve öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.

Derslikleri ziyaret eden Masatlı, öğrencilere başarılar dileyerek, termos hediye etti.

Osmaniye

Osmaniye'de de yaklaşık 150 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla dersbaşı yaptı.

Vali Erdinç Yılmaz, Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törende, Türk evlatlarını vatanına, bayrağına, Cumhuriyetine bağlı, insani değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmenin en büyük arzuları olduğunu belirterek, "Bu bilinçle milletimize karşı en büyük sorumluluğumuz olan eğitim ve öğretimde vazifemizi layıkıyla yerine getirirsek o zaman vicdanımız rahat bir şekilde bayrağı gelecek nesillere devredebiliriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz temsili olarak ilk ders zilini çaldı, havaya kırmızı beyaz balonlar bırakıldı.

Tören, Vali Yılmaz ve protokol üyelerinin sınıfları gezmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024-2025 Eğitim Yılı Törenlerle Başladı - Son Dakika

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