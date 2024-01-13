Adana, Osmaniye ve Hatay\'da Teröre Tepki ve Gazze\'ye Destek İçin Yürüyüş Gerçekleştirildi

Adana, Osmaniye ve Hatay'da, teröre tepki ve Gazze'ye destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Adana'da Asri Mezarlık önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Girne Bulvarı'nda yürüdü.

Terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, ABD Adana Konsolosluğuna yakın bir noktada kendileri için ayrılan alanda toplandı. Burada Kur'an-ı Kerim okundu.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, burada yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye'ye kasteden hainler kirli emellerine asla ulaşamayacağını aktaran Eraslan, "Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlar ile Gazze'de soykırım yapanlar aynı. Terörizme, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız." diye konuştu.

Eraslan, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirtti.

Konuşmanın ardından katılımcılar dua etti.

Osmaniye

Alibeyli Camisi avlusunda toplanan grup, Atatürk Caddesi'nden ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

İHH Osmaniye Şube Başkanı Erdoğan Asarkaya, burada grup adına yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.

Terörü bir kez daha lanetlediklerini belirten Asarkaya, "Memleketimize kast eden emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha dünyaya haykırıyoruz." dedi.

Asarkaya, terör örgütlerini destekleyenlerle Gazze'de soykırım yapanların aynı güçler olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından şehitler ve Gazze'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Hatay

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Çaylı Caddesi üzerinde kurulan yardım çadırı önünde toplanarak İsrail ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

Memur-Sen Dörtyol İlçe Temsilcisi Cumali Toğar, burada yaptığı açıklamada, şehitlere ve Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yarlılara şifalar diledi.

Programda, şehitler ve Gazze'de yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.