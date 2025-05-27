Adana ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı - Son Dakika
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Adana ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı

27.05.2025 15:31
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Ayşe Aktürk, Adana Müze Kompleksi önünde yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ın darbeci zihniyetin doğuşu ve vesayet mekanizmalarının başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Darbenin, demokratik siyasette büyük yaralar bıraktığını ifade eden Aktürk, "Demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur." dedi.

Aktürk, demokrasi şehitlerini minnetle andıklarını belirtti.

Mersin

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Turgay Daşkıran da Ulu Cami önünde düzenlenen basın açıklamasında, her türlü darbeci zihniyetin karşısında olduklarını söyledi.

Daşkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştik ve sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik."

Daşkıran, adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaklarını dile getirdi.

Hatay

AK Parti Hatay İnsan Hakları Başkanı Asena Aslan Şener de İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, demokrasi şehitlerini andı.

Demokrasiye zarar veren her türlü zihniyetin karşısında olduklarını belirten Şener, "Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Osmaniye

AK Parti Osmaniye İnsan Hakları Başkanı Talha Akif Gürbüz de Cebelibereket Camisi önündeki konuşmasında, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı.

Gürbüz, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, AK Parti, osmaniye, Mersin, Güncel, Hatay, Adana, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı - Son Dakika

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