Sakarya\'nın merkez ilçesi Adapazarı, 279 bin 431 kişilik nüfusuyla 17 il ve 894 ilçeyi geride bıraktı

Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesi, 279 bin 431 kişilik nüfusuyla 17 il ve 894 ilçeyi geride bıraktı.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Sakarya'nın nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 18 bin 35 kişi artarak 1 milyon 98 bin 115 oldu.
Adapazarı 279 bin 431 kişiye en fazla nüfusa sahip ilçe olurken, bunu Serdivan 164 bin 222, Akyazı 96 bin 605, Erenler 91 bin 611, Hendek 91 bin 486, Karasu 73 bin 738, Geyve 51 bin 676, Arifiye 51 bin 467, Sapanca 46 bin 80, Ferizli 32 bin 752, Pamukova 31 bin 205, Kocaali 26 bin 523, Kaynarca 25 bin 137, Söğütlü 15 bin 411, Karapürçek 13 bin 713 ve Taraklı 7 bin 58 kişiyle takip etti.
Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük ve Kilis'i geçen Adapazarı'nın nüfusu, 973 ilçeden 894'ünü de geride bıraktı.
Bahçelievler'de boş bir arazide cansız bedeni bulunan gencin, annesine intihar içerikli veda mesajı attığı ortaya çıktı. Kimliği tespit edilen Can Muhammet Akyel'in zehirli bir madde alarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından belirlenecek.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı, 279 bin 431 kişilik nüfusuyla 17 il ve 894 ilçeyi geride bıraktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?